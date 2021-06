Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare diffuso ieri, traccia una tendenza decisamente insolita per le nostre stagioni estive, con temperature che per tutto il periodo sarebbero attese nella media, anzi, vediamo anche un periodo verso fine giugno che sarebbe anche più fresco rispetto alla norma.

E poi la pioggia, questa cadrebbe nella media al Nord Italia, sopra la media al Centro e Sud.

PREMESSA dell’Aeronautica Militare

In sintesi: la linea di tendenza sarà da confermare con le prossime emissioni del bollettino.

IL BOLLETTINO METEO UFFICIALE

07 giugno – 13 giugno 2021

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime ciclonico in special modo al centro-sud. Ne conseguiranno regimi termici e pluviometrici al nord, mentre al centro-sud avremo valori di precipitazione decisamente al di sopra della media del periodo, cui si affiancheranno regimi termici decisamente al di sotto della media del periodo.

14 giugno – 20 giugno 2021

Situazione pressochè invariata nella seconda settimana, rispetto alla precedente, sebbene inizi a delinearsi una debole tendenza anticiclonica.

21 giugno – 27 giugno 2021

Si accentua ulteriormente nella terza settimana il regime anticiclonico sul paese, con ancora però regimi pluviometrici che rientrano nel range medio del periodo su tutto il paese, mentre quelli termici continuano a permanere ovunque al di sotto.

28 giugno – 04 luglio 2021

Permane anche nell’ultima settimana il moderato regime anticiclonico con valori termici e di precipitazione ovunque nel range medio del periodo.

Per concludere, la tendenza dell’Aeronautica Militare vedrebbe un mese di giugno e inizio del mese di luglio, ideali per il turismo in Italia, ma anche per vivere in città, stare all’aria aperta. Il tutto, però tenendo conto che la media climatica vede varie giornate con temporali al Nord Italia, specie tra il pomeriggio e la sera.