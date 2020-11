Dicembre non è poi così distante, tra una ventina di giorni inizierà ufficialmente l’Inverno meteorologico e tutti a domandarsi come sarà. In realtà la comunità di meteo appassionati se lo sta già chiedendo. Inevitabilmente in questo periodo si cominciano a studiare i vari indici teleconnettivi, si comincia a scrutare nelle “maglie” del Vortice Polare, ci si comincia a chiedere se sarà l’ennesima stagione anticiclonica.

Lo ripetiamo, i segnali che arrivano dall’atmosfera

non lasciano ben sperare, ma un conto è la speranza un conto è la realtà dei fatti., un po’ come accade qualche volta tra la prima della classe e l’ultima in classifica.

Dobbiamo ammainare bandiera bianca? Macché, l’Inverno non è ancora iniziato quindi basta piagnistei. Nelle prossime settimane, al di là di quella che sarà la forza del Vortice Polare, inizieremo a tenere sott’occhio tutta un’altra seria di elementi come ad esempio La Nina (non stiamo qui a ripeterci), la QBO, la copertura nevosa euroasiatica, le anomalie termiche delle acque superficiali oceaniche ecc ecc.

Ecco, vedete? Quanti elementi dobbiamo considerare? Tanti, ognuno dei quali potrebbe rappresentare una spina nel fianco nel dominio del Vortice Polare.

In passato, anche in presenza di Inverni pressoché anonimi, non sono mancate tremende ondate di gelo e neve. Tornano alla mente annate storiche, ma non vogliamo nominarle un po’ per scaramanzia, un po’ perché giustamente qualcuno ci direbbe che quella era un’altra epoca. Siamo nel nuovo millennio, siamo nell’era del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, siamo nell’era dell’estremizzazione meteo climatica.

1998-1999, ondata di gelo e neve al Sud e adriatiche.

ondata di gelo e neve al Sud e adriatiche. 2000-2001 , brevi ondate di freddo con neve sino alle coste.

, brevi ondate di freddo con neve sino alle coste. 2009-2010 , forti nevicate soprattutto Nord Ovest.

, forti nevicate soprattutto Nord Ovest. 2011-2012, quasi normale, dicembre mite, gennaio ancora meno freddo della media, poi febbraio con freddo siberiano.

Ma proprio l’estremizzazione meteo climatica dovrebbe insegnarci qualcosa. Dovrebbe insegnarci che è sbagliato dare tutto per scontato. E’ vero o non è vero che spesso e volentieri abbiamo fenomeni violenti? E’ vero o non è vero che si verificano con tempi di ritorno nettamente inferiori al passato? Ecco, se tutto ciò è vero perché non potrebbe realizzarsi qualche ondata di gelo di quelle epocali? Noi, in tutta onestà, non ci sentiamo di escluderla a priori e chissà che quest’anno che un po’ tutti danno l’Inverno per spacciato non sia davvero la volta buona…

