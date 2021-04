Il video è spettacolare, sono immagini riprese con un drone da un appassionato giovane fotografo islandese, Brian Emfinger. Va considerato che in Islanda non è così semplice fare video con il drone, in quanto le condizioni atmosferiche sono estremamente mutevoli, e soffiano costantemente forti venti, specie nel settore occidentale.

