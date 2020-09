L’Italia si sveglia stamattina in pieno autunno, anche se l’estremo Sud e la Sicilia sono in evidente attesa di un refrigerio che verrà nelle prossime ore.

La neve imbianca praticamente tutto l’arco alpino, ma non solo, è caduta anche nell’appennino settentrionale sino a 1500 metri di quota, magari mista a grandine, gragnola. E ciò è un segno inequivocabile del forte abbassamento della temperatura.

Al Pian Rosà, dove i ghiacciai tutta l’estate hanno patito una sofferenza drammatica, assumendo il colore marrone a fine stagione, hanno ritrovato il loro habitat climatico ideale con tormente di neve, fortissimo vento, e la temperatura che a 3500 metri è di -15°C con venti furiosi.

Segnaliamo poi anche i soli +5°C di Milano Malpensa. Altrove il vento, la nuvolosità sparsa, non è ancora l’ideale condizione per avere temperature minime ad una cifra.

Segnaliamo poi la mitezza che persiste in Sicilia e Calabria, non ancora raggiunte dall’aria fredda.

Ma vediamo per sommi capi come va.

VENTO

Soffia intenso sui crinali alpini, i fondivalle, tutta la Penisola e Isole Maggiori. Attualmente le maggiori raffiche di vento ci sono in Sardegna. Ma in giornata raggiungeranno anche la Calabria, dove nei paesi montani esposti sono attese raffiche di ben 120 km/h. Vento fortissimo ci sarà anche sulle località sottovento del messinese. Nel Mare di Sardegna e di Corsica c’è l’attesa burrasca di Maestrale, attivata dal flusso d’aria fredda che irrompe dalla Valle del Rodano. In Sardegna, a sud est del Gennargentu sono attese raffiche di vento fin sino i 150 km/h.

GRANDINE

Moltissime località hanno segnalato grandine sottile. Ma ieri pomeriggio nel Nord Est, e non solo, perché altrove sono state più sporadiche, ci sono state grandinate con chicchi enormi che hanno procurato seri danni in agricoltura e alle cose. Molte automobili hanno subito danni alla carrozzeria.

TEMPORALI E ROVESCI

Il contrasto termico sta attivando improvvisi rovesci di pioggia e grandine, temporali. Nelle prossime ore saranno il Sud Italia assieme alla Sicilia a ricevere i temporali più intensi. C’è il rischio di turbolenze, raffiche di vento molto intense, e parecchi nubifragi. Aree esposte al maltempo più intenso saranno la Campania, la Basilicata tirrenica, la Calabria, il nord della Sicilia. Piogge sparse sotto forma di acquazzone ci saranno su molte località della Penisola e Isole Maggiori, in un contesto di meteo molto instabile.

QUESTE LE TEMPERATURE REGISTRATE STAMATTINA IN ITALIA

Pian Rosa -15°C

Paganella -4°C

Monte Cimone -1°C

Passo Rolle 2°C

Milano-Malpensa, Resia Pass 5°C

Monte Scuro 6°C

Cuneo-Levaldigi 7°C

Bolzano, Firenze-Peretola, Torino-Caselle 8°C

Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Montichiari, Perugia, Pisa-S Giusto 9°C

Cervia, Milano-Linate, Rimini, Ronchi Dei Legionari 10°C

Aosta, Brescia-Ghedi, Pratica Di Mare, Treviso-S Angelo, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca, Viterbo 11°C

Bologna-Borgo Panigale, Falconara, Roma Fiumicino, Roma-Ciampino, Treviso-Istrana 12°C

Genova-Sestri, Grosseto, Parma, Pescara, Torino-Bric Della Croce 13°C

Capo Bellavista, Gioia Del Colle, Napoli-Capodichino, Olbia-Costa Smeralda 14°C

Alghero, Amendola, Bari-Palese Macchie 15°C

Capo Mele, Decimomannu, Grazzanise 16°C

Cagliari-Elmas 17°C

Brindisi, Lamezia Terme 18°C

Capri, Messina, Pantelleria, Trapani-Birgi 19°C

Catania-Fontanarossa, Lecce, Palermo-Punta Raisi 20°C

Catania-Sigonella 21°C

Reggio Calabria 22°C

Lampedusa 23°C

