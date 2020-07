Proiezioni stagionali pronte ad avversarsi? Probabilmente sì. Lo ripetiamo, luglio era stato dato come “rovente” ma in realtà ha iniziato a far caldo seriamente negli ultimi giorni. Ora c’è agosto, sul quale anche noi avevamo avanzato dalle idee meteo climatiche ben precise.

Idea che alla fin dei conti potrebbe rivelarsi corretta, così come le stesse proiezioni mensili. Perché l’Anticiclone africano ha rotto gli indugi e ora sembra non avere più ostacoli in grado di rallentarne o impedirne l’avanzata.

Qualcuno ricorderà che qualche settimana fa avevamo fatto riferimento ad alcuni indici che puntavano in direzione caldo, ad esempio le anomalie oceaniche ma soprattutto il cosiddetto ITCZ. La zona di convergenza intertropicale si sta portando nettamente più a nord, ciò significa che le sortite dell’Alta Africana alle nostre latitudini saranno più frequenti.

Tenete conto che stiamo andando incontro al periodo di piena maturità dell’Anticiclone Subtropicale, quindi dobbiamo aspettarci “cose turche” in termini di durata e temperature. Giusto per darvi un’idea, se nei prossimi giorni avremo termiche di 24-25°C a 1500 metri di quota, nel corso della prima settimana di agosto potrebbero realizzarsi picchi di 27-28°C.

Sapete che significa? Che quota 40°C, al suolo, ci vorrà un attimo a superarla. Anzi, non ci si dovrà stupire se in alcune località dello stivale la colonnina di mercurio si avvicinerà pericolosamente a 45°C.

Ora possiamo porci la domanda: sarà calura eccezionale? Difficile dirlo, quel che possiamo dirvi è che farà tantissimo caldo, ma se avremo un evento eccezionale potremo dirvelo soltanto quando si sarà concluso. A quel punto potremo fare un raffronto con altri episodi del passato e con le temperature più alte per quel periodo. Vedremo, la possibilità che qualcosa di eccezionale possa succedere c’è, questo è sicuro.

