Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africane temporanee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizioni meteo dei prossimi giorni saranno certamente estive, con caldo superiori alla media, il periodo successivo dovrebbe metterci difronte al fatto compiuto.

Se qualcuno ha letto l’ultimissimo approfondimento sul Vortice Polare saprà fin troppo bene che ci stiamo portando dietro un’eredità pesantemente condizionante. Condizionante in negativo, perché se dovessimo dar credito ai modelli previsionali da qui al 20 maggio altro che bel tempo… Altro che Anticiclone Africano, altro che caldo…

La strada verso la bella stagione è piena d’ostacoli, alcuni davvero insormontabili. Ancora una volta ci vediamo costretti a commentare l’isolamento di una struttura anticiclonica ad alte latitudini e ciò non farà altro che sospingere aria fredda in direzione sud. Freddo e depressioni nord atlantiche, un mix che non promette nulla di buono.

Il Mediterraneo dovrebbe risultare uno dei bersagli prediletti del maltempo e del fresco, quindi attenzione alle precipitazioni spesso abbondanti e alle temperature inferiori alle medie stagionali. Già, proprio così, abbiamo dato un’occhiata anche alle proiezioni termiche e c’è poco da dire: potrebbero subentrare anomalie negative importanti e persistenti.

Non sarebbe certo la prima volta, maggio d’altronde è pur sempre un mese primaverile e in quanto tale può rivelarsi capriccioso. Ma quest’anno è stato preceduto da due mesi per nulla clementi sotto il profilo meteo, indi per cui un po’ di bel tempo farebbe piacere un po’ a tutti. Ma per l’Estate, lo ripetiamo, si dovrà attendere tempi migliori.

