Le condizioni meteo che si vivono in Europa sono estreme: abbiamo notizie di grandinate devastanti in Spagna e Francia, danni in Germania per il maltempo. Il tutto mentre continua a fare molto caldo.

Ed è il caldo a favorire i fenomeni meteo estremi, con tempeste locali che cagionano anche danni.

D’Estate tali fenomeni non sono una novità per l’Europa, soprattutto per quanto concerne l’Italia questi si manifestano molto accentuati nel Nord.

I modelli matematici di previsione indicano che avremo una prima ondata di calore a cui ne seguirà una seconda più massiccia, derivante dall’espandersi dell’alta pressione nord africana. In Italia, segnatamente al Centro Sud, giungerà aria rovente dal Sahara che si materializzerà nelle aree interne con temperature frequentemente superiori ai 40°C.

Le stime che esponiamo qui nel seguito sono eloquenti, e appaiono in previsione allocate nel periodo dopo Ferragosto, e causate dalla seconda ondata di calore.

Temperature massime fino al 27 agosto 2020

Lentini 44.2°C

Catenanuova 43.6°C

Paternò 43.1°C

Scordia 43°C

Motta Sant’Anastasia, Palagonia 42.4°C

Oschiri 42.2°C

Carlentini, Catania 42°C

Ottana, Ramacca 41.9°C

Misterbianco 41.8°C

Francofonte, Raddusa 41.5°C

Avola, Berchidda, Montemilone 41.4°C

Fordongianus, Melito Irpino, Solarino 41.3°C

Floridia 41.2°C

Apice, Benevento, Bompensiere, Lavello, Santa Maria di Licodia 41.1°C

Allai, Monti 41°C

Canicattini Bagni, Tadasuni 40.9°C

Campofranco, Castel di Iudica, Padru, Telese Terme, Venosa 40.7°C

Tula, Villanova Truschedu 40.6°C

Boroneddu, Orotelli, Ponte, Termoli, Tufo 40.5°C

Aidomaggiore, Amorosi, Benetutti, Biancavilla, Bidonì, Noragugume, Oniferi, Rapolla 40.4°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

