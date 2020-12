Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito, illustra come dovrebbe essere un vero inverno, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Questodiffuse su tutto il territorio, perché l’Italia non è la Finlandia.

Ciò lo rammentiamo perché sovente, come vero inverno viene considerato da molti lettori una condizione atmosferica con neve gelo a quote molto basse. Ma gelo e neve, invece sono eventi meteo eccezionali, saltuari alle nostre latitudini e soprattutto in Italia.

Fanno eccezione il Nord Italia, così anche le aree più interne e montane del Centro, dove le condizioni atmosferiche sono influenzate dalla continentalità, oltre che da fattori come l’orografia. La neve al Nord Italia non è un fenomeno eccezionale, anche se quando succede viene dato ampio risalto da tutti i mass-media come se fosse un evento straordinario. D’altronde in questi ultimi anni abbiamo visto una sensibile riduzione delle giornate nevose nelle regioni del Nord, perciò se ne parla a ragione.

Le linee di tendenza che osserviamo diffuse dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare italiano sono piuttosto interessanti, in quanto ci sostengono nel collocare un ragionamento fatto numerose volte: il vero inverno.

Orbene, per tutto il periodo di previsione, nelle regioni settentrionali si dovrebbero avere precipitazioni tra la media sopra la norma, rammentando che per tale area gennaio è il mese più asciutto dell’anno.

Per la prima settimana di previsione viene proposta temperatura sotto la media. Successivamente la colonnina di mercurio si dovrebbe mantenere, secondo le proiezioni attorno alla norma. Questo vuol dire che cadrà la neve soprattutto sui rilievi, e come abbiamo visto dei nostri bollettini meteo, la neve farà capolino anche in pianura soprattutto sulla parte occidentale.

Per quanto concerne il Centro Italia e la Sardegna, sono attese per le prime due settimane precipitazioni sopra la norma, mentre sino alla terza settimana di previsione la colonnina di mercurio sarà prossima alla media. L’ultima settimana viene proposta con temperature sopra la media.

Andiamo Sud Italia e la Sicilia, da queste parti per tutto il periodo di previsione viene proposta temperatura sopra la norma, mentre nelle prime due settimane precipitazioni superiori alla media. In questa fascia di del nostro Paese in media piove soprattutto in questa stagione, perciò c’è da ipotizzare che pioverà parecchio.

In una visione d’insieme questo inverno sarà abbastanza normale. Rammentiamo che in questo tipo di bollettini è molto difficile individuare la possibilità di ondate di gelo. Si tratta di proiezioni meteo climatiche, come viene indicato anche nelle note.

Adesso vi lasciamo con la lettura del testo integrale pubblicato quest’oggi.

IL BOLLETTINO UFFICIALE – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

28 dicembre 2020 – 03 gennaio 2021

Nella settimana del Capodanno il modello climatologico conferma condizioni di moderato maltempo per la presenza di una vasta area di bassa pressione che stanzierà sull’Europa nordoccidentale e che determinerà il passaggio di diverse perturbazioni sul nostro Paese. Le precipitazioni saranno ovunque sopra la norma. Le temperature saranno sotto la media sulle regioni settentrionali, nella media al centro ed al di sopra di essa al meridione.

04 – 10 gennaio 2021

Nella seconda settimana, seppur in forma meno intensa rispetto alla precedente, continua a prevalere un regime ciclonico governato da una depressione presente sul settore centrale del continente. In tale contesto i valori cumulati saranno ancora oltre i range tipici. Campo termico nella media al centro-nord ed ancora di sopra al sud.

11 – 17 gennaio 2021

La terza settimana, seppur in quadro moderatamente incerto, vede il ritorno di regimi mediamente occidentali con i valori precipitativi che torneranno nelle medie attese su tutto il paese. Come nella settimana precedente, le temperature continueranno ad essere leggermente al di sopra dei valori climatologici tipici solo al meridione, mentre permarranno nella media stagionale al centro-nord.

18– 24 Gennaio 2021

Nella quarta settimana una debole anomalia barica positiva potrebbe interessare unicamente il meridione, mentre il resto del paese non mostra segnali particolari. Le precipitazioni saranno quindi inferiori rispetto alla media al sud, nei valori attesi al centro e leggermente al di sopra di essi al nord. Temperature ancora oltre i range tipici sulle regioni centromeridionali ed in linea con quanto atteso al settentrione.

AVVERTENZE

Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata.

Fonte meteoam.it, ovvero l’Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell’Aeronautica Militare ogni settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

