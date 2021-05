METEO SINO ALL’8 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Una forte perturbazione ha attraversato l’Italia Settentrionale con qualche effetto anche sulle regioni centrali. Il Sud Italia beneficia ancora delle protezione di un promontorio anticiclonico che favorisce meteo più stabile dal sapore persino quasi estivo. Correnti più fresche tendono però a scalzare i flussi caldi africani che hanno trasportato anche pulviscolo sahariano in atmosfera.

A seguito del transito perturbato, il tempo migliorerà con l’anticiclone che si espanderà da ovest e pertanto parliamo dell’anticiclone delle Azzorre. L’influenza dell’alta pressione sarà però solo parziale, in quanto si manterrà protagonista una figura depressionaria fredda sull’Europa Centro-Settentrionale, che avrà modo di lambire l’Italia.

PRIMA PARTE DI SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA VARIABILITA’

La presenza anticiclonica sul Mediterraneo sarà piuttosto blanda e non in grado di proteggere appieno l’Italia. La saccatura di bassa pressione sul Centro Europa spingerà correnti più fresche e un po’ instabili sull’Italia del Nord, dove non mancheranno degli episodi d’instabilità a macchia di leopardo sulle regioni alpine e a tratti la Val Padana.

Non avremo più un’Italia radicalmente divisa in due come accaduto nei giorni passati e pertanto anche il Sud risentirà della risalita di qualche corpo nuvoloso dal Basso Mediterraneo, nei primi giorni della settimana. La probabilità di piogge e qualche temporale sarà più elevata tra le Isole Maggiori ed il versante tirrenico.

CALO TERMICO, CLIMA PIENAMENTE PRIMAVERILE

L’aria più fresca che affluirà dai quadranti occidentali porterà un generale calo termico anche al Sud e metterà definitivamente fine al caldo africano in avvio di settimana. Avremo poi alcuni giorni caratterizzati da temperature prossime alla media, in attesa di un possibile nuovo riscaldamento nella seconda parte della settimana.

L’evoluzione è da confermare, ma appare probabile il rinforzo dell’anticiclone e la successiva rimonta di masse d’aria d’estrazione afromediterranea nell’ultima parte della settimana. Non sarà nulla di sorprendente per il periodo, in quanto le fiammate africane si iniziano a presentare portando temporanee impennate termiche soprattutto al Sud.

WEEKEND CON CAMBIAMENTI, LA POSSIBILE EVOLUZIONE

Verso la fine della settimana si paleseranno nuove importanti novità con un robusto campo anticiclonico di matrice subtropicale di nuovo in risalita verso l’Italia ed il Mediterraneo Centro-Orientale. La rimonta anticiclonica si innescherebbe a seguito di un nuovo affondo di una saccatura nord-atlantica verso l’Atlantico Portoghese.

Quest’alta pressione, seppur non troppo robusta, dovrebbe proteggere maggiormente il Centro-Sud, riportando condizioni di prevalente stabilità tardo primaverile, con temperature in rialzo. Le perturbazioni risaliranno di latitudine e potranno al più lambire il Nord Italia con qualche rovescio o temporale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Se dovessero essere confermate le ipotesi di una nuova rimonta anticiclonica africana sul medio-lungo termine, maggio sarebbe avviato verso un trend caldo, praticamente pre-estivo almeno su parte del Centro-Sud. Il Nord resterà invece nel mirino di impulsi instabili che potranno originare temporali anche intensi, dato il carburante rappresentato dall’aria caldo-umida afromediterranea.

