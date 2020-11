METEO SINO AL 27 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo sull’Italia è caratterizzato dalle conseguenze della perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia. Ora la depressione tende a rimanere stazionaria, favorendo violento maltempo sulla fascia ionica.

Il freddo è l’altro elemento di

spicco in questa fase, con la depressione mediterranea che continua a richiamare correnti dai Balcani. L’aria fredda contribuirà a mantenere ancora attivo il vortice depressionario. Precipitazioni temporalesche localmente forti tenderanno ad insistere per buona parte del weekend ancora in alcune aree del Sud e della Sicilia.

Il maltempo colpirà ancora con forza le aree già purtroppo alluvionate, dove l’insistenza di violenti temporali è derivata dalla confluenza fra venti di grecale e le correnti più temperate ed umide tra levante e scirocco. La sfuriata invernale passerà presto, con il sole e l’anticiclone che fin da domenica riconquisteranno quasi tutta Italia, eccezion fatta per parte delle regioni meridionali.

TORNA L’ALTA PRESSIONE, L’ARIA FREDDA SE NE VA

Le temperature resteranno inizialmente basse e ci saranno anche delle gelate notturne fino in pianura, al Nord Italia, grazie anche alla serenità del cielo. All’inizio della settimana una residua instabilità coinvolgerà ancora l’estremo Sud ma con venti in attenuazione e clima in graduale addolcimento.

Il freddo resterà comunque ben presente la notte e al primo mattino anche per i primi giorni della nuova settimana, con ulteriori gelate fino a bassa quota e anche in Val Padana, dove tornerà qualche nebbia. La depressione mediterranea, in spostamento verso levante, manterrà ancora una marginale influenza sull’estremo Sud, ma con piogge meno forti sino almeno a mercoledì.

Il clima molto mite tornerà ad imporsi almeno in pieno giorno, favorendo la fusione della neve caduta alle quote medio-basse lungo la dorsale appenninica. Sulle valli e sulle pianure farà ancora freddo la notte, per il persistere dello strato d’aria rigida nei bassi strati. Nella seconda parte della settimana l’anticiclone potrebbe indebolirsi, per l’approssimarsi di una depressione dall’Iberia.

METEO DOMENICA 22 NOVEMBRE, RISCHIO ULTERIORI NUBIFRAGI

Dopo la devastante alluvione sulla Calabria ionica, il tempo si manterrà ancora fortemente instabile, per effetto del vortice depressionario sempre annidato tra la Tunisia e la Sicilia. Avremo meteo ancora perturbato con piogge forti lungo l’area ionica dalla Calabria alla Sicilia orientale. Saranno possibili ulteriori nubifragi e allagamenti.

Piogge interesseranno anche la Puglia centro-meridionale, la Lucania ed il Cilento, ma in attenuazione nel corso della giornata. Sul resto della Penisola il tempo sarà decisamente soleggiato, per il rinforzo dell’anticiclone. Qualche residuo annuvolamento insisterà lungo il medio adriatico, ma senza fenomeni.

AVVIO SETTIMANA ANCORA TURBOLENTO SULLE AREE IONICHE

La situazione non varierà più di tanto lunedì con ancora qualche insidia all’estremo Sud dove potranno ancora verificarsi rovesci e temporali sulle zone ioniche della Calabria centro-meridionale e della Sicilia. Nuvolosità irregolare anche sul resto del Sud e sulla Sardegna, con qualche piovasco sulle zone orientali dell’isola.

Condizioni di spiccata variabilità permarranno anche tra martedì e mercoledì sulle regioni del Sud, con piogge meno incisive che potranno manifestarsi su gran parte delle aree peninsulari e sulla Sicilia. Il bel tempo si consoliderà al Centro-Nord, con qualche nebbia sulle aree della Val Padana specie a ridosso del Po.

IL FREDDO SI MITIGHERA’ IN SETTIMANA, SPECIE DI GIORNO

Sono attesi valori notturni bassi al Nord, anche intorno a zero gradi in pianura o localmente al di sotto con le prime gelate notturne favorite dalla serenità del cielo. In avvio di settimana il clima si mitigherà soprattutto nelle alture e nelle ore diurne, ma i valori minimi si manterranno ancora bassi su valli e pianure con ulteriori gelate in Pianura Padana e valli interne del Centro Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’anticiclone garantirà tempo stabile su gran parte d’Italia sino almeno a metà settimana, quando la circolazione depressionaria che insisterà sui bacini meridionali si andrà del tutto affievolendo. Nel contempo, l’alta pressione inizierà a cedere sul lato occidentale per il graduale avvicinamento di una depressione dalla Spagna.

SEGNALIAMO…

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

