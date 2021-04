METEO SINO AL 30 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un campo di alta pressione si è proteso verso il Mediterraneo Centrale, contribuendo a riportare meteo stabile e di stampo primaverile sull’Italia. L’aspetto meteo principale è legato al progressivo aumento delle temperature, che determinerà un po’ di caldo diffuso nel corso del weekend con valori localmente sopra la media.

Il tepore sarà seguito da una vera e propria fiammata africana, che punterà soprattutto il Sud Italia e le due Isole Maggiori. Finalmente la primavera mostrerà il suo volto più tiepido e soleggiato, in attesa delle novità d’inizio settimana. L’alta pressione subirà un cedimento al Nord e poi al Centro Italia dove torneranno correnti umide sud-occidentali che determineranno una nuova fase instabile.

INVERSIONE DI MARCIA AD INIZIO SETTIMANA

L’anticiclone tornerà sulla difensiva fin da lunedì, messo alle corde dall’avanzata verso est di una saccatura sulla Penisola Iberica che andrà ad agganciare un’altra area depressionaria sull’Europa Centro-Settentrionale. Questa dinamica determinerà il parziale cedimento dell’anticiclone sul Mediterraneo, che arretrerà verso sud.

Parte dell’Italia verrà così coinvolta, fin dall’avvio di settimana, da correnti umide ed instabili provenienti da sud-ovest. A risentire del meteo instabile saranno principalmente le regioni settentrionali e quelle centrali della Penisola con possibili forti temporali, mentre il Sud resterà più protetto dalle propaggini dell’anticiclone subtropicale con tempo generalmente asciutto.

CALDO AFRICANO AL SUD E SULLA SICILIA

La rimonta anticiclonica verso il Mediterraneo sarà conseguenza dell’affondo della depressione sull’Iberia. Ciò comporterà l’afflusso d’aria calda verso le due Isole Maggiori ed il Sud, con una scaldata termica anche considerevole. Basti pensare che in Sicilia le temperature potrebbero superare i 30 gradi sulle zone interne.

Il caldo non mollerà la presa nemmeno a metà settimana, con raggio d’azione sempre limitato alle regioni meridionali. Il clima sarà più fresco sul resto d’Italia, che beneficerà del flusso di correnti più fresche ed instabili. Le fiammate africane sono una caratteristica di questo periodo e a volte sono capaci di portare veri e propri anticipi d’estate.

TURBOLENZE METEO SINO AL PRIMO MAGGIO

La Penisola sarà spaccata in due, con instabilità crescente in un tipo di contesto meteo tipicamente primaverile. Flussi di correnti più fresche ed instabili d’origine atlantica continueranno il Nord Italia e parte delle regioni centrali. Avremo un’Italia spaccata in due, con prevalente instabilità al Centro-Nord e caldo al Sud.

Questo scenario tenderà a persistere anche per l’ultima parte della settimana e quindi fin verso il weekend del primo maggio. L’Italia continuerà ad essere contesa fra l’anticiclone africano e i flussi più instabili sud-occidentali di origine oceanica. Rovesci e temporali saranno anche frequenti al Nord e sulle regioni centrali, mentre il Sud beneficerà maggiormente dell’influenza anticiclonica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al momento non sono attese grosse variazioni nemmeno per la prima parte di maggio, anche se l’anticiclone afromediterraneo potrebbe accrescere il suo peso, limitando nel contempo i flussi instabili dall’Atlantico. Sono dei segnali eloquenti di una fase ormai di primavera sempre più avanzata.

