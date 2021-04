METEO SINO AL 26 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è ancora ostaggio di un vortice ciclonico a carattere freddo che lentamente tende a portarsi sull’Europa Orientale. Nonostante l’allontanamento ad est del vortice, le condizioni meteo non promettono nulla di buono in quanto l’alta pressione continuerà a stare in disparte senza quindi proteggere la nostra Penisola.

Nuove minacce punteranno l’Italia, già a partire da mercoledì. Un impulso perturbato atlantico, legato ad una saccatura di bassa pressione in arrivo dalla Francia, determinerà un peggioramento a partire dal Nord-Ovest, che poi nei giorni seguenti tenderà a coinvolgere il resto d’Italia con qualche pioggia o temporale.

GUASTO METEO DI META’ SETTIMANA AL CENTRO-NORD

Il maltempo investirà prima il Nord e poi le regioni centrali. La crisi della primavera sembra pertanto proseguire, con tempo che faticherà parecchio a ristabilirsi. La perturbazione sembra in grado di portarsi fin verso il Sud, dove si creeranno contrasti fra le correnti atlantiche e sbuffi più caldi nord-africani.

PROGRESSIVO AUMENTO DELLE TEMPERATURE

Il tempo assumerà nel contempo caratteristiche decisamente più consone alla primavera. Non avremo più l’afflusso d’aria fredda nordico e pertanto le temperature riprenderanno a salire nonostante il meteo instabile. La colonnina di mercurio si riporterà su valori prossimi alla norma con ritorno di un po’ di tepore a partire dalle regioni del Sud.

NEL WEEKEND IN VISTA UNA FASE TEMPORANEAMENTE PIU’ STABILE

Sul finire della settimana si prevede una parziale rimonta dell’anticiclone, a portare finalmente tempo più stabile e primaverile. A partire dal 25 aprile l’anticiclone sarà supportato dalla rimonta di un promontorio subtropicale. L’espansione dell’anticiclone caldo verso il Mediterraneo scaturirà dall’affondo di una depressione che metterà radici sulla Penisola Iberica.

Le temperature saliranno ulteriormente e ci sarà occasione per il primo caldo d’aprile, con temperature che localmente si potranno portare verso i 25 gradi. Non sono esclusi picchi anche superiori tra il Sud e le Isole Maggiori, che risulteranno più direttamente investita da un attivo flusso caldo africano.

BREVE DURATA DELL’ANTICICLONE

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana vedrà l’Italia contesa tra l’anticiclone subtropicale e un flusso più instabile atlantico che coinvolgerà il Centro-Nord. I contrasti tra masse d’aria diverse potranno esaltare l’instabilità, con rischio di temporali di forte intensità associati a grandinate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Gli ultimi giorni d’aprile vedranno ancora un contesto meteo piuttosto turbolento, tipico del periodo. L’afflusso d’aria molto calda africana, diretta verso il Sud, continuerà a contrapporsi all’inserimento di infiltrazioni più fresche atlantiche. Questi contrasti manterranno una situazione sempre favorevole a fasi temporalesche insidiose.

