METEO SINO AL 22 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il campo di alta pressione ha subito un parziale indebolimento per il transito di una prima perturbazione atlantica su parte dell’Italia. Nubi e qualche pioggia coinvolgono alcune zone del Centro-Nord, ma i fenomeni associati risultano deboli e poco organizzati, a causa della resistenza esercitata dall’anticiclone.

Non sarà nulla di paragonabile al maltempo dell’ultimo periodo. L’alta pressione fa registrare un cedimento solo parziale, con

la parte attiva dei fronti perturbati atlantici in transito oltralpe. Piovaschi si limiteranno ancora a coinvolgere parte del Nord e delle regioni tirreniche centro-settentrionali, zone più esposte alle infiltrazioni umide occidentali.

La neve sulle Alpi cadrà a quote medio-alte e non avremo fenomeni abbondanti. Sul resto della Penisola il tempo resterà in genere stabile grazie alla sostanziale tenuta dell’anticiclone. La perturbazione non tarderà a sfilare e tornerà più solido l’anticiclone, dopo questo modesto passaggio instabile.

QUALCHE DISTURBO, MA ANCORA ANTICICLONE IN SETTIMANA

Sarà l’anticiclone delle Azzorre a garantire tempo stabile tra giovedì e venerdì anche se non ovunque soleggiato. Il Nord vedrà ancora maggiore nuvolosità, per via di infiltrazioni umide. Le nebbie torneranno ad infittirsi in Val Padana. Sul finire della settimana la saccatura atlantica potrebbe riproporsi verso le nostre latitudini, andando di nuovo ad intaccare l’anticiclone.

Le proiezioni indicano un possibile peggioramento a cavallo tra sabato e domenica, di entità da definire. Le correnti oceaniche trasporteranno aria ancora mite, con temperature destinate a mantenersi un po’ superiori alla norma. Non si tratterà nemmeno questo caso di un guasto meteo di rilievo, poiché l’alta pressione riuscirà in parte a contenere gli effetti del fronte in arrivo.

Un certo deterioramento del tempo sarà inevitabile, quantomeno sulle zone più esposte, ovvero al Nord e sulle regioni del versante tirrenico dove avremo le condizioni più uggiose con qualche sporadico piovasco. Sarà questo solo un primo passaggio di una fase meteo più movimentata che potrebbe concretizzarsi nella settimana di Natale.

METEO GIOVEDI’ 17 DICEMBRE, AVANZA FRONTE ATLANTICO

Avremo condizioni meteo più stabili, ma con nuvolosità irregolare, a tratti compatta in transito tra il Nord e parte delle regioni centrali della Penisola. Addensamenti si compatteranno maggiormente tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana, con qualche pioggia. In Val Padana avremo peraltro presenza di nubi basse e nebbie localmente anche persistenti.

Da non escludere pioviggini, verso sera, anche su coste laziali e del nord della Campania, oltre che sull’est della Sardegna. Nuvolosità medio-alta stratiforme sarà presente, a tratti, anche sul resto d’Italia, ma con maggiori aperture del cielo lungo le regioni adriatiche dove ci saranno solamente delle velature.

METEO ULTIMA PARTE DI SETTIMANA CON UNA NUOVA PERTURBAZIONE

Fin da inizio giornata di venerdì una certa nuvolosità irregolare interesserà la Pianura Padana, le Isole Maggiori e parte delle regioni tirreniche, con qualche debole locale pioggia in Sardegna, Liguria e sull’Alta Toscana. Deboli piogge raggiungeranno anche parte del Nordovest a fine giornata.

Sul resto d’Italia non avremo grossi cambiamenti con prevalenza di schiarite. Il fronte si avvicinerà poi all’Italia, con tempo che andrà peggiorando fin da sabato con piovaschi più insistenti tra Liguria, Toscana ed Isole Maggiori. Piogge, tra sabato e domenica, raggiungeranno anche il Nord-Ovest, dove si farà strada il fronte vero e proprio, con anche qualche debole nevicata sulle Alpi.

FREDDO VERO ANCORA LONTANO

Il clima si manterrà mite con temperature sopra media sino almeno al weekend, ma forse anche nei giorni seguenti. Anche l’inizio della prossima settimana non dovrebbe vedere variazioni importanti solo nei giorni a ridosso del Natale potrebbero scendere impulsi di aria più fredda dal Nord Europa verso il Mediterraneo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Qualche pioggia è attesa negli ultimi giorni della settimana al Nord e sulle regioni di ponente, ma l’indebolimento dell’anticiclone sarà solo parziale. Solo a ridosso di Natale il campo di alta pressione potrebbe essere spazzato via dall’affondo più pronunciato di un’ondulazione ciclonica, seguita da masse d’aria più fredde da nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

