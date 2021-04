METEO SINO AL 2 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Questo avvio di settimana segna l’inizio delle riaperture per molte regioni d’Italia, che si spera rappresenti il viatico verso una bella stagione di maggiore libertà, pandemia permettendo. Il tempo si sta però deteriorando, con l’anticiclone dominatore nel weekend ora messo a repentaglio dall’avanzata verso est di una saccatura dalla Penisola Iberica.

Questa circolazione depressionaria atlantica andrà ad agganciare la saccatura più fredda che si protende dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale. Il movimento verso est del vortice iberico è la causa del peggioramento che tende a coinvolgere il Nord ed il Centro Italia. Il Sud Italia rimane più protetto dall’anticiclone, supportato dalla risalita di un flusso di correnti calde meridionali.

PIOGGE E TEMPORALI AL CENTRO-NORD

Il meteo farà le bizze dapprima sulle regioni settentrionali, con precipitazioni che si faranno organizzate tra i settori alpini ed il Nord-Ovest. La variabilità coinvolgerà subito parte del Centro Italia e Sardegna con qualche debole pioggia serale tra Toscana, Umbria e Marche. Il tempo peggiorerà ulteriormente martedì, con piogge e rovesci più diffusi su tutto il Nord.

Non mancherà qualche temporale soprattutto in Liguria, mentre tornerà la neve sulle Alpi a quote superiori ai 1600-1800 metri. Il tempo si manterrà ben più asciutto al Sud, pur con il transito di stratificazioni anche compatte. Le correnti da sud porteranno ovunque un’elevata concentrazione di pulviscolo sahariano in atmosfera. Laddove pioverà, le auto potranno sporcarsi non poco.

CALDO AL SUD E SULLA SICILIA, PREVALENTE FLUSSO AFRICANO

L’Italia sarà divisa in due per gran parte della settimana, in quanto l’anticiclone subtropicale garantirà meteo più stabile al Sud con prevalenza di sole e clima caldo. Le temperature saliranno in modo importante su tutto il Sud, anche se ciò non significa che farà ovunque caldo. Il mare ancora molto fresco di questo periodo limiterà e in parte inibirà il rialzo termico, specie sulle aree costiere.

La Sicilia sarà la regione più coinvolta da questa piccola ondata di calore, con qualche picco prossimo ai 30 gradi. Dopo un temporaneo relativo calo termico, una seconda e più intensa fiammata calda è prevista sul finire della settimana. In questa fase l’anticiclone africano salirà maggiormente alla ribalta, con le correnti sahariane che porteranno clima quasi estivo al Meridione.

EVOLUZIONE VERSO WEEKEND DEL PRIMO MAGGIO

Ulteriori impulsi di correnti più fresche e instabili d’origine atlantica continueranno a transitare verso il Nord Italia e parte delle regioni centrali. Avremo un’Italia costantemente divisa in due, con prevalente instabilità al Centro-Nord anche in avvio di maggio. Viceversa, il clima resterà più soleggiato e caldo al Sud.

L’Italia continuerà ad essere contesa fra l’anticiclone africano e i flussi più instabili sud-occidentali di origine oceanica. Il Meridione beneficerà maggiormente dell’influenza anticiclonica di matrice subtropicale con temperature molto sopra media. Temporali a tratti continueranno ad interessare il Nord ed il Centro Italia, ma non mancheranno momenti caratterizzati da ampio soleggiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al momento non sono previste grosse variazioni nemmeno per i giorni subito successivi al primo maggio, anche se l’anticiclone afromediterraneo potrebbe accrescere il suo peso, limitando nel contempo i flussi instabili dall’Atlantico. I fenomeni temporaleschi avranno maggiore probabilità di presentarsi al Nord.

