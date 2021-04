METEO SINO AL 28 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione sta attraversando l’Italia, con il carico di piogge e temporali. Il meteo primaverile fatica ancora ad imporsi e continua a fare i capricci. Le precipitazioni si vanno concentrando al Centro-Sud, mentre il tempo va migliorando al Nord dove comunque permangono condizioni meteo in parte instabili.

La nuova fase di maltempo che investe parte dell’Italia è però accompagnata da una circolazione d’aria più mite, ma le temperature si mantengono ancora sotto media. Questa parentesi d’instabilità si esaurirà entro sabato, lasciando spazio poi alla novità rappresentata dall’espansione dell’anticiclone dall’Europa verso il Mediterraneo.

WEEKEND 25 APRILE CON PIU’ SOLE E CALDO

L’anticiclone ha tutte le intenzioni di premere verso il Mediterraneo, determinando così condizioni meteo più soleggiate proprio per il weekend del 25 aprile, dopo gli ultimi disturbi al Sud. Le temperature saliranno ulteriormente e ci sarà occasione per il primo vero caldo d’aprile con punte massime attorno ai 24-25 gradi.

Il promontorio anticiclonico si espanderà verso il Mediterraneo quale conseguenza dell’affondo di una depressione che metterà radici sulla Penisola Iberica. Quest’area ciclonica potrebbe poi avanzare e mettere alle corde l’anticiclone, avviando un nuovo peggioramento su parte dell’Italia in avvio di settimana.

FIAMMATA AFRICANA VERSO IL SUD ITALIA

A partire dal weekend ci sarà la svolta verso un più marcato e generale aumento delle temperature. In questo frangente un promontorio subtropicale si eleverà verso il Sud e le due Isole Maggiori, dove ci attendiamo una scaldata più consistente con picchi termici che potrebbero avvicinarsi a picchi locali di 30 gradi ad inizio settimana.

Nel contempo, flussi di correnti più fresche ed instabili d’origine atlantica si porteranno verso il Nord Italia. Da un lato avremo quindi meteo vivacemente instabile che coinvolgerà soprattutto il Settentrione e parte dei versanti tirrenici, mentre il sud rimarrebbe sotto tiro dei flussi caldi provenienti dal Nord Africa.

FINE APRILE NEL SEGNO DELL’INSTABILITA’

Avremo un’Italia spaccata in due nella prossima settimana, con maggiore instabilità al Centro-Nord e caldo al Sud. Il tempo assumerà quindi caratteristiche decisamente più consone alla primavera e d’altronde non possiamo attenderci condizioni assolate in questo periodo. Un contesto meteo piuttosto turbolento caratterizzerà tutto fine aprile.

Un’ampia depressione sull’Europa Centro-Settentrionale, alimentata da aria fredda, manterrà meteo molto turbolento sull’Italia, a parte il Sud che resterà in parte protetto dall’anticiclone caldo. La colonnina di mercurio si manterrà al di sopra della media sulle regioni meridionali ed insulari, mentre ci sarà più fresco altrove.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’afflusso d’aria molto calda africana, diretta verso il Sud, continuerà a contrapporsi all’inserimento di infiltrazioni più fresche atlantiche. L’Italia sarà quindi ancora in un’area contesa fra l’anticiclone e le aree di bassa pressione. A seconda di quale figura riuscirà a prevalere, avremo più o meno instabilità verso il periodo del primo maggio.

