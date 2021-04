METEO SINO AL 3 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è divisa in due, con il tempo decisamente cambiato sulle regioni centro-settentrionali dove non mancano piogge e temporali anche di una certa intensità. Questa fase di meteo inclemente deriva dall’influenza di una saccatura di bassa pressione che si protende dall’Europa Centrale verso la Penisola Iberica.

La circolazione depressionaria determina lo scorrimento di correnti umide ed instabili sud-occidentali su parte d’Italia. Le regioni meridionali godono di condizioni meteo più stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, supportato dalla risalita di un flusso di correnti calde meridionali che favoriscono anche un netto rialzo delle temperature.

CENTRO-NORD ALLE PRESE CON INSTABILITA’ PERSISTENTE

L’attuale scenario movimentato tenderà a persistere per più giorni. A metà settimana ci sarà il transito di ulteriori corpi nuvolosi che porteranno instabilità inizialmente più marcata sulle regioni centrali, mentre al Nord si avrà una parziale breve tregua ma nel corso di giovedì è attesa una nuova recrudescenza dell’instabilità atmosferica.

Il meteo turbolento si manterrà con ogni probabilità anche tra venerdì ed il weekend, con precipitazioni più limitate al Nord e a carattere più sporadico sul Centro Italia. Il tempo si manterrà ben più asciutto al Sud, pur con il transito di stratificazioni anche compatte. Le correnti da sud continueranno a trasportare pulviscolo sahariano in sospensione in atmosfera.

FLUSSO AFRICANO PIU’ CALDO DOPO META’ SETTIMANA

Le temperature si porteranno verso valori localmente estivi al Sud, anche se ciò non significa che farà ovunque caldo. Il mare ancora molto fresco di questo periodo limiterà e in parte inibirà il rialzo termico, specie sulle aree costiere. I flussi caldi, in risalita dal Nord Africa, si faranno sentire in modo più importante subito dopo metà settimana.

Il promontorio anticiclonico africano riuscirà a guadagnare spazio e salirà maggiormente alla ribalta. Le temperature cresceranno ulteriormente, fino ad arrivare verso picchi da piena estate con anomalie anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori tipici del periodo. Tra venerdì e sabato la colonnina di mercurio raggiungerà punte anche superiori ai 30 gradi.

METEO PRIMI DI MAGGIO CON NOVITA’ IMPORTANTI

Avremo un’Italia costantemente divisa in due, con prevalente instabilità al Centro-Nord anche in avvio di maggio. Viceversa, il clima resterà più soleggiato e caldo al Sud, in quanto beneficerà maggiormente dell’influenza anticiclonica di matrice subtropicale con temperature molto sopra media.

Temporali a tratti continueranno ad interessare il Nord ed il Centro Italia, ma non mancheranno momenti caratterizzati da ampio soleggiamento. L’intensa fiammata calda dovrebbe poi cedere il passo all’intrusione di una saccatura atlantica accompagnata da correnti molto fresche. Il caldo verrà spodestato via, entro martedì 4 maggio, anche dalle regioni più meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

lo schema barico potrebbe vedere le depressioni atlantiche affondare più verso l’Italia, invece che sulla Penisola Iberica. Se quest’evoluzione venisse confermata, l’Italia diverrebbe obiettivo delle correnti più fresche atlantiche, con temperature di nuovo destinare a calare. Il leitmotiv di maggio potrebbe quindi essere effettivamente la dinamicità dell’atmosfera e gli sbalzi repentini.

