METEO SINO AL 5 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova perturbazione sta impattando verso l’Italia. Si tratta di un sistema perturbato più organizzato, legato ad una profonda depressione atlantica che tende ad affondare sul Mediterraneo. L’anticiclone verrà così completamente spodestato, con la depressione che domenica si posizionerà proprio sul cuore dell’Italia, favorendo così condizioni di maltempo anche al Centro-Sud.

Servirà quindi l’ombrello con piogge diffuse e neve in Appennino, ma a

quote non certo troppo basse. Le temperature si abbasseranno solo lievemente, ma non giungerà per il momento aria particolarmente fredda. Le correnti rimarranno mediamente dai quadranti occidentali, senza particolari ingressi nordici nemmeno al seguito del fronte.

Poche le novità previste ad inizio settimana, che vedrà ancora protagonista il flusso perturbato atlantico. Un nuovo fronte scorrerà sull’Italia lunedì, distribuendo ulteriori precipitazioni accompagnate sempre da sostenute correnti occidentali. Altra neve cadrà sui monti, anche intensa lungo le Alpi di confine occidentali dove nevicherà oltre i 1000/1200 metri.

METEO CON ANTICICLONE PRIMAVERILE DA MARTEDI’, MA NON DURATURO

Gli ultimi effetti della perturbazione si manifesteranno all’estremo Sud nella giornata di martedì, ma nel contempo una rimonta anticiclonica si spingerà dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il tempo dovrebbe stabilizzarsi con clima che diverrà ancora più mite per il graduale richiamo di correnti meridionali in seno al promontorio anticiclonico.

L’influenza dell’anticiclone sarà più netta sulle regioni del Centro-Sud, dove il clima potrebbe mostrare persino cenni d’anticipo di primavera. Il Nord Italia vedrà invece qualche disturbo per il transito della coda dei fronti in scorrimento alla medie latitudini europee. Il freddo intenso resterà invece relegato al Nord Europa, senza che s’intravedano discese verso il Mediterraneo.

Il promontorio di alta pressione sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia potrebbe cedere solo sul finire della settimana, per la progressiva avanzata di una saccatura atlantica dalla Penisola Iberica. Non solo, il cedimento dell’anticiclone si manifesterà anche da nord per la progressiva espansione della saccatura fredda dal comparto baltico-scandinavo.

METEO DOMENICA 31 GENNAIO, DA UNA PERTURBAZIONE ALL’ALTRA

Una circolazione depressionaria terrà sotto scacco l’Italia, con minimo in spostamento verso il medio-basso Adriatico. La perturbazione sposterà così il suo raggio d’azione al Centro-Sud con piogge più intense sul basso versante tirrenico. Le precipitazioni interesseranno anche le restanti aree tirreniche, l’ovest Sardegna e la dorsale appenninica, ma in graduale attenuazione.

Ampie schiarite saranno presenti fin da inizio giornata sulle regioni di Nord-Ovest. Qualche residua precipitazione insisterà tra Nord-Est ed Emilia, ma con tendenza a miglioramento a parte qualche fenomeno più persistente in Romagna. Residue nevicate interesseranno i settori alpini orientali, con quota neve un po’ al di sotto dei 1000 metri.

Precipitazioni intermittenti interesseranno anche i settori adriatici, soprattutto tra il medio versante adriatico e la Puglia Settentrionale. A fine giornata nuovo aumento della nuvolosità al Nord con primi fiocchi su Ovest Alpi, a causa della parte avanzata di una nuova perturbazione atlantica che farà ingresso dalla Francia.

NUOVO FRONTE AD INIZIO SETTIMANA, POI MIGLIORAMENTO ANTICICLONICO

L’ennesimo fronte atlantico si estenderà lunedì verso le regioni centro-meridionali tirreniche e le due Isole Maggiori, con frequenti precipitazioni accompagnate da un nuovo rinforzo dei venti tra ovest e nord-ovest. Neve cadrà sull’Arco Alpino, soprattutto nelle aree di confine centro-occidentali dove risulterà più intensa.

Non sono attese precipitazioni di rilievo in Pianura Padana e lungo le regioni adriatiche, pur con qualche locale fenomeno in arrivo su queste ultime. Martedì il fronte si attarderà al Sud con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico. Al Centro-Nord si affermeranno condizioni meteo più stabili per l’espansione dell’anticiclone da ovest.

CALO TERMICO DOMENICA, MA PROSSIMA SETTIMANA MOLTO MITE

Non è previsto alcun arrivo del freddo, nonostante la flessione termica attesa tra domenica e lunedì. A seguire, verso metà settimana, si attiveranno nuovamente miti correnti meridionali sulle nostre regioni del Centro Sud, laddove dominerà l’anticiclone. Il termometro potrà raggiungere valori oltre i 20 gradi al Sud e sulle Isole.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ci potrebbe essere l’espansione netta dell’anticiclone sull’Italia verso metà settimana, a garantire una temporanea parentesi di stabilità. Entro il weekend dovrebbero entrare in azione nuovi impulsi perturbati dall’Atlantico, nell’ambito di un meteo sempre molto dinamico e che potrà vedere, in seguito, l’influenza di un vortice ben più freddo sul Nord Europa.

