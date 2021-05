METEO SINO AL 2 GIUGNO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Nonostante la presenza di un campo di alta pressione, non mancano disturbi su parte dell’Italia, in particolare fra le Alpi ed il Triveneto. Le interferenze d’aria fresca e instabile sono veicolate da una depressione ancora presente sull’Europa Centro-Settentrionale. Le regioni del Centro-Sud godono di meteo più soleggiato, con l’influenza dell’anticiclone solido sul Basso Mediterraneo.

Il tentativo di affermazione dell’alta pressione non durerà a lungo, con la fase di relativa stabilità che inizierà ad essere messa in discussione nel corso del weekend, l’ultimo di maggio. Il cambiamento verrà favorito dall’insinuarsi d’infiltrazioni d’aria fresca via via più incisive provenienti dall’Europa Nord-Orientale.

PEGGIORA SUL FINIRE DELLA SETTIMANA, TEMPORALI DA DOMENICA

L’arrivo dell’aria fresca verso l’Italia scaturirà dall’elevazione dell’anticiclone, che sposterà i suoi massimi tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava. Lo spostamento a nord dell’anticiclone esporrà così la nostra Penisola all’ingresso di aria più fresca legata ad una saccatura che si protenderà direttamente dal comparto baltico.

Il weekend si preannuncia quindi più instabile, con crescente probabilità di acquazzoni su aree interne e montuose prima sui settori alpini e poi anche lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde. L’instabilità entrerà nel vivo soprattutto domenica, quando si propagherà a parte del Centro-Sud con temporali localmente di forte intensità.

DIMINUZIONE TERMICA, AVVIO GIUGNO MOLTO FRESCO

L’intrusione delle correnti settentrionali dovrebbe portare ad un calo termico, confermando un quadro nel quale dovremo ancora attendere un bel po’ per l’affermazione di condizioni climatiche estive. La rinfrescata si avvertirà in particolare a partire dal Nord Italia e poi sui versanti adriatici maggiormente esposti all’azione delle correnti fresche di provenienza nord-orientali.

A seguire, anche il Sud verrà investito dalle correnti fresche, con temperature in discesa su valori al di sotto della media del periodo. Il culmine di questa ondata di fresco si avrà entro il ponte del 2 Giugno, specie sui versanti orientali. Al Nord gradualmente le temperature diurne inizieranno invece a risalire la china.

METEO STENTERA’ A MIGLIORARE, ACQUAZZONI NEI PRIMI DI GIUGNO

Un vortice d’aria fredda in quota, centrato grosso modo sull’Italia, influenzerà l’evoluzione meteo del ponte del 2 giugno in Italia. Non mancheranno frequenti rovesci temporaleschi in sviluppo diurno a partire da Alpi e Appennino, pur con sole prevalente. I fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, come tipico di queste fasi instabili.

L’attivo flusso di correnti nord-orientali determinerà temperature anche localmente inferiori alle medie del periodo, specie al Meridione e sui versanti adriatici. Nei giorni a seguire, il tempo mostrerà cenni di miglioramento, per l’allontanamento del vortice verso est. Ci saranno però ancora temporali in agguato, a ridosso dei rilievi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Per il momento la situazione non mostrerà ancora condizioni propizie a favore dell’arrivo di condizioni di caldo estivo a carattere diffuso. Solo dal weekend del 5-6 Giugno le proiezioni mostrano un deciso rinforzo dell’anticiclone, alimentato da una componente calda subtropicale, che tenderà a spingersi sull’Italia.