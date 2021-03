Le condizioni meteo su Roma continuano ad essere estremamente miti, con temperature primaverili. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata sino a sabato, mentre domenica è atteso un aumento lieve della nuvolosità.

Da lunedì inizierà la diminuzione sensibile della temperatura, e non è da escludere qualche rovescio di pioggia. I giorni successivi saranno instabili, probabilmente tra mercoledì e venerdì si avranno anche condizioni meteo pessime, con piogge e temporali.

Giovedì 1 aprile: foschia leggera, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 31 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri.

Venerdì 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri.

Sabato 3: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri.

Domenica 4: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h, raffiche massime 30 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri.

Lunedì 5: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 12 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri.

Martedì 6: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 18 Km/h, raffiche massime 34 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri.

Mercoledì 7: coperto con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 27 mm. Temperatura da 9°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 14 Km/h, raffiche massime 36 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri.

Giovedì 8: molto nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 8 mm. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri.

Venerdì 9: nuvoloso con rovesci, ventoso. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 18 Km/h, raffiche massime 38 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri.

