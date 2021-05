Segnali estivi che in questo momento appaiono ben più convincenti, segnali estivi che potrebbero sancire l’inizio della bella stagione e il protrarsi dell’Alta Pressione.

IN CONCLUSIONE

Va detto che potrebbe insistere una discreta azione ciclonica atlantica appena a ovest dell’Italia, quindi sull’Europa occidentale. Circolazione che andrà monitorata con molta attenzione perché potrebbe rappresentare un’insidia alla tenuta anticiclonica. Avremo modo sicuramente di riparlarne, fatto sta che l’Estate sembra in grado di poter accelerare.

Dopodiché, quando ormai arriveremo alla conclusione della prima settimana di giugno, dovrebbe subentrare una struttura anticiclonica più consistente di matrice africana. Significa che il miglioramento del tempo verrà coadiuvato da un rialzo delle temperature, tant’è che un po’ tutte le proiezioni termiche confermano un generale aumento. Si profilano valori al di sopra delle medie stagionali praticamente ovunque, anomalie anche pronunciate che dovrebbero tradursi in un’ondata di caldo importante.

Occhio anche ai primi refoli d’aria fresca da est, che scivolando lungo l’Adriatico potrebbero innescare i primi temporali anche lungo la dorsale appenninica e in modo particolare sui settori centro meridionali. Preludio al peggioramento più consistente della prossima settimana, un peggioramento che come detto verrà accompagnato da un sostanziale calo delle temperature e da temporali localmente intensi.

Un trend che dovrebbe confermarsi anche nel corso del fine settimana, difatti persisterà una massa d’aria instabile tra le due Isole Maggiori – i fenomeni dovrebbero concentrarsi maggiormente in Sicilia – e qualche sbuffo d’aria umida verso il Nordovest – con conseguente instabilità che potrebbe risultare pronunciata sui settori alpini di ponente.

Il miglioramento del tempo è stato evidente, eccezion fatta per qualche insidia temporalesca che ha colpito le due Isole Maggiori e il Nord Italia.

Dopodiché dovrebbe intervenire una nuova cupola di Alta Pressione, ragion per cui ci aspettiamo un miglioramento piuttosto deciso e un corposo rialzo delle temperature. Dovrebbe trattarsi dell’Alta Africana, così come evidenziato un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali.

Confermato il peggioramento d’inizio mese, complice un’ampia area depressionaria in isolamento sull’Europa orientale e in espansione verso le nostre regioni. Porterà aria fresca, quindi un calo delle temperature, quindi temporali localmente intensi e più diffusi sui settori orientali a causa della traiettoria d’ingresso dell’aria fresca.

in

by

Meteo al 12 Giugno: finalmente arriverà la vera ESTATE. Non subito

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy