Il forte maltempo non allenta la morsa sull’estremo Sud ed in particolare sull’alta Calabria ionica dove anche nelle ultime ore si sono susseguite ulteriori forti piogge. La situazione resta molto critica nella provincia di Crotone e sullo stesso capoluogo.

A peggiorare lo scenario già molto

difficile,Molte auto sono state trascinate dalla corrente e sommerse da oltre un metro d’acqua. Tante voragini si sono aperte su diverse strade cittadine.

Fra i diversi soccorsi alle persone in difficoltà, forse il più spettacolare e a lieto fine è stato quello operato da un elicottero impegnato a salvare una donna lungo la ex strada statale 106 completamente trasformata in un fiume, a seguito del nubifragio abbattutosi a più riprese su Crotone.

Uno dei finanzieri a bordo dell’elicottero si è gettato in acqua ed è riuscito a trarre la donna in salvo, intrappolata nella propria auto. Una volta a bordo dell’elicottero, la donna è stata trasportata d’urgenza verso l’ospedale.

La Calabria sta quindi vivendo ore davvero difficili sul fronte del maltempo. Purtroppo nelle prossime ore la situazione meteorologica non promette ancora nulla di buono, e le criticità potrebbero aumentare a seguito di ulteriori possibili piogge torrenziali sulle aree già pesantemente colpite.

