Il meteo di novembre e buona parte di dicembre ha proposto degli scenari decisamente nevosi per le Alpi.

Ripetute e prolungate ondate di maltempo, con conseguenti flussi da sud ricchi di umidità hanno interessato la nostra catena alpina e portato ingentissime quantità di neve.

In alcune zone del Nord-Ovest, ad esempio, si sono battuti record assoluti per quanto riguarda la quantità di neve al suolo per il mese di novembre e addirittura al Nord-Est quantità record assoluti e per tutti i mesi dell’anno.

Adesso però il meteo si è preso una decisa pausa asciutta e non sta nevicando da quasi due settimane: come mai?

I flussi sono disposti da prima in direzione nord-ovest, quindi sottovento rispetto alla catena alpina, con conseguenti venti di fohn prolungati attorno al periodo natalizio: successivamente i flussi si sono del tutto arrestati, a causa di un potente anticiclone che ha tenuto ferma l’aria a tutte le quote. Di conseguenza, non ci sono state condizioni meteo idonee per la formazione di basse pressioni sul Ligure e sul Nord Italia e pertanto le nevicate si sono bruscamente interrotte.

Nessuna nevicata a breve sulle Alpi.

Cosa si dicono le tendenze meteo a medio termine? Purtroppo nei prossimi sette giorni non vi è possibilità di nevicate sulle Alpi, anche se comunque gli accumuli al suolo rimangono molto ingenti: è possibile che ci sia una ripresa del flusso umido per la seconda decade del mese di gennaio, ma per adesso limitiamoci alle previsioni per i prossimi 7 giorni.

