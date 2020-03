Se dovesse accadere ciò che andremo a descrivervi. Cercheremo di evitare l’uso di termini tecnici, ma non potremo prescindere dal riaprire l’argomento “Vortice Polare”. Vedrete che ne parleremo soltanto per farvi capire il perché di un trend meteo climatico che potrebbe essere ribaltato.

Credit AdobeStock.

Ribaltato rispetto a cosa? Beh, rispetto alle “tristi” proiezioni stagionali. Forse, diciamo forse, stavolta i vari centri di calcolo internazionali hanno calcato troppo la mano. Forse hanno scommesso prematuramente su un “remake” dell’Inverno, il ché vorrebbe dire chiaramente Alta Pressione a go go e temperature eccessivamente alte. Però dobbiamo aggiungere qualche considerazione in merito: qualcosa è cambiato.

Meteo Italia sino al 4 aprile, attenzione all’ARTICO

Qualcosa è mutato anche in tali proiezioni, anche se la strada verso il ribaltone è ancora lunga. Ma si inizia a intravedere qualche cenno di dinamicità e non più quell’Alta Pressione pressoché indistruttibile. Dinamicità potrebbe voler dire tante cose, è vero, ma dinamicità ad aprile vorrebbe dire normalità. Perché così come marzo anche il mese di aprile è estremamente variabile. A volte freddo, a volte mite, altre volte anticiclonico, altre ancora estremamente instabile.

Ora però vi diciamo cosa pensiamo noi. E’ un pensiero abbastanza comune tra colleghi, anche perché le analisi effettuate vanno sempre nella stessa direzione: l’approfondimento. Nel caso specifico stiamo cercando di capire se il Vortice Polare farà il botto o meno. Al momento sembrerebbe di sì, potrebbe andarsene senza salutarci. Un crollo inatteso, viste le fondamenta di quest’anno, ma non imprevisto. Un crollo che statisticamente potrebbe starci ed è ciò che si scorge nelle varie mappe modellistiche delle alte quote atmosferiche.

NEVE abbondante a bassa quota, già in atto

Vi avevamo promesso pochi tecnicismi, quindi ci fermiamo qua. Alla fin fine ciò che più interessa è capire quali potrebbero essere gli effetti di tutto ciò. Ecco, secondo noi gli effetti potrebbero essere paragonabili a quelli che osserveremo la prossima settimana: freddo, instabilità, brutto tempo.

Aprile potrebbe proporre diverse irruzioni fredde, quindi occhio ai contrasti termici perché potrebbero produrre i primi violenti temporali. Non solo, tornerebbe anche la neve sulle montagne ma con possibili sorprese in collina. Poi chiaramente non mancherà qualche intervallo anticiclonico, durante il quale crediamo che le temperature possano schizzare verso l’alto. Ecco il concetto di dinamicità espresso in precedenza, un concetto al quale dovranno piegarsi le proiezioni stagionali.

PUNTO E BASTA: è INVERNO

