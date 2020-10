L’Italia è in balia di un’ondata di maltempo, generata da una perturbazione che si è intensificata a seguito dell’approfondirsi di un vortice posizionato intorno al Nord Italia. Le piogge e i temporali, dopo aver investito le regioni tirreniche, si sono propagate al Nord e tendono a colpire anche il Sud.

In queste ore sono le regioni meridionali tirreniche a subire l’azione del fronte temporalesco più attivo, con fenomeni occasionalmente di forte intensità. Piogge abbondanti interessano poi l’Emilia Romagna e le pianure del Triveneto, oltre ai settori prealpini orientali.

Advertisements

Il tempo risulta più asciutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche, pur con qualche fenomeno in sconfinamento. I forti temporali avranno un’evoluzione rapida e nelle prossime ore tenderanno a coinvolgere anche i settori ionici ed il Salento.

Nel contempo le condizioni meteo inizieranno a migliorare lungo la fascia tirrenica e anche in Val Padana occidentale. Altra neve cadrà sulle Alpi dai 1300 metri, con precipitazioni temporaneamente più consistenti sui settori orientali, e sull’Appennino Centro-Settentrionale oltre i 1500/1800 metri

Venerdì il vortice inizierà a spostarsi sul comparto balcanico-danubiano e l’instabilità si manifesterà più attiva sulle regioni centrali in genere, ma in progressivo ridimensionamento. Non ci sarà più il rischio di nubifragi, anche perché si affievoliranno i contrasti fra l’aria fredda polare e quella più mite mediterranea.

Le precipitazioni risulteranno più probabili in Emilia Romagna, Marche, Umbria, zone tirreniche in genere e sulla parte occidentale della Sardegna. Sulle rimanenti zone avremo tempo più asciutto con maggiori schiarite alternate ad addensamenti associati a qualche locale scroscio di pioggia.

La presenza dell’aria fredda favorirà ancora spruzzate di neve sui rilievi a quote basse per il periodo, localmente sotto i 1500 metri. Le temperature sono destinate a rimanere su valori più tipici di fine autunno, se non inizio inverno, sino all’inizio del weekend soprattutto al Centro-Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram