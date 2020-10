La linea di tendenza meteo prospetta un concreto trend verso una fase di maltempo, stavolta dai connotati di autunno inoltrato, con una successiva diminuzione della temperatura, specie al Nord Italia. Ma nel frattempo, giungerà tantissima pioggia.

E parecchia pioggia dovrebbe cadere nelle regioni del Nord Italia ubicate in prossimità delle Prealpi e le aree alpine. Non dovrebbero essere piogge torrenziali, ma comunque corpose, in territori che sono comunque abituati a vivere eventi piovosi imponenti.

Advertisements

Le stime che proponiamo vedrebbero piogge più abbondanti nelle aree in prossimità delle Prealpi, con picchi maggiori sui monti, dove in un arco temporale di 5 giorni, saranno

Advertisements

superati ben oltre i

Però, verso novembre, nelle Alpi inizierà la vera stagione della neve, con nevicate che si prospettano copiose, e poi anche a quote sempre più basse, anche se non mancheranno periodi più miti, in quanto avremo forti sbalzi termici.

Precipitazioni fino al 27 ottobre 2020 per i capoluoghi italiani

Verbania 95 mm

Carrara 91 mm

Massa 90 mm

Trento 84 mm

Belluno 80 mm

Bolzano 66 mm

Como, Varese 62 mm

Vicenza 61 mm

Verona 60 mm

Biella, Lecco 57 mm

La Spezia, Napoli 55 mm

Sondrio 54 mm

Brescia, Pordenone 52 mm

Genova 51 mm

Caserta 50 mm

Bergamo, Lucca 47 mm

Treviso 45 mm

Livorno 44 mm

Perugia 43 mm

Monza 41 mm

Pisa, Udine 39 mm

Cremona 38 mm

Salerno 36 mm

Milano 35 mm

Savona, Vercelli 34 mm

Vibo Valentia 33 mm

Isernia, Novara 32 mm

Messina 31 mm

Firenze, Mantova, Sassari 30 mm

Gorizia, Iglesias, Prato, Siena 28 mm

Carbonia, Pistoia, Reggio di Calabria 27 mm

Grosseto, Parma 26 mm

Arezzo, Pescara, Piacenza 25 mm

Avellino, Cuneo, Lodi, Oristano, Pesaro, Reggio nell’Emilia 24 mm

Latina, Padova 23 mm

Frosinone, Rimini 22 mm

Asti, Pavia, Urbino, Venezia 21 mm

Alessandria, Catania, Torino 20 mm

Benevento, Chieti, Palermo, Rieti, Tempio Pausania, Trapani 19 mm

Imperia, Villacidro 17 mm

Trieste 16 mm

Cosenza, Roma, Sanluri 15 mm

Ancona, Cesena 14 mm

Agrigento, Campobasso, Enna, Fermo, Lecce 13 mm

Brindisi, Modena, Terni 12 mm

Aosta, Ascoli Piceno, Bologna, Forlì, L’Aquila, Teramo 11 mm

Catanzaro, Macerata, Ragusa, Ravenna 10 mm

Caltanissetta, Nuoro 8 mm

Ferrara, Rovigo, Viterbo 7 mm

Crotone, Matera, Potenza 6 mm

Andria, Barletta, Trani 5 mm

Lanusei, Siracusa, Taranto 4 mm

Cagliari, Foggia 3 mm

Bari, Olbia 2 mm

Tortolì 1 mm

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram