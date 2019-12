Il meteo su Bari sarà inizialmente caratterizzato da venti ancora forti e un po’ d’instabilità residua per la Vigilia, mentre per i giorni di Natale e Santo Stefano avremo solo nubi innocue con indebolimento del vento. Solo dal 27/28 potrebbe giungere il freddo.

Martedì 24: poco nuvoloso con temporali, molto ventoso. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 34 Km/h, raffiche 55 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri.

Mercoledì 25: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 17 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri.

Giovedì 26: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 17 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri.

Venerdì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 12 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri.

Sabato 28: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 13 mm. Temperatura da 9°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 14 Km/h, raffiche 49 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri.

Domenica 29: coperto con rovesci, molto ventoso. Stima Pioggia 22 mm. Temperatura da 7°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 40 Km/h, raffiche 55 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri.

Lunedì 30: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 7°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 31 Km/h, raffiche 43 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri.

Martedì 31: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 24 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 1100 metri.

Mercoledì 1 gennaio: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 22 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri.

Pubblicato da Mauro Meloni

