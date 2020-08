Il caldo ha i giorni contati e l’estate è agli sgoccioli, con la prima vera rottura imminente stagionale che porterà un primo importante guasto meteo coadiuvato da correnti d’aria fresca. Le temperature subiranno un calo importante e l’estate patirà il colpo, sebbene non si possa considerare finita.

Non è nulla di sorprendente per questo periodo e d’altronde anche il calendario meteorologico fissa, per convenzione, l’inizio dell’autunno al primo giorno di settembre. Il vero autunno però inizia sempre ben più tardi, anche se ogni anno fa storia a se.

Il cambiamento in arrivo sarà brusco, anche perché l’ondata di fresco e di maltempo risulta preceduta da una nuova rimonta anticiclonica che si avvale di contributi d’aria calda subtropicale. Le temperature, in questa fase, sono in risalita su valori ben superiori alla norma.

Le correnti calde nord-africane, a supporto dell’anticiclone, sono in ulteriore intensificazione, tanto che la colonnina di mercurio salirà ancora soprattutto al Centro-Sud. Tra venerdì e sabato si prevedono picchi anche di 37/38 gradi in alcune aree interne della Sardegna, della Puglia, ma anche in Calabria e Sicilia.

Insieme al caldo si dovranno fare i conti anche con l’afa, che aumenterà in quanto l’Italia verrà raggiunta da flussi d’aria umida a precedere il previsto peggioramento. Ciò determinerà soprattutto sulle regioni tirreniche, dove le temperature non saranno così elevate ma alto sarà il tasso di umidità.

Nello stesso momento in cui il caldo raggiungerà l’apice sulle regioni meridionali, un brusco calo termico è atteso al Nord in parte già venerdì e poi soprattutto sabato. Nella giornata di domenica il caldo verrà spazzato via anche dal Centro Italia.

Ad inizio settimana l’aria più fresca dovrebbe raggiungere anche tutto il Sud, con anche qualche pioggia o temporale. Questa prima botta all’estate potrebbe essere seguita da nuovi impulsi a seguire la stessa strada ad inizio settembre. Inizierà una nuova fase e l’estate canicolare sarà ormai solo un ricordo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

