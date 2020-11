Cambia tutta l’evoluzione, con il Generale Inverno pronto a bussare alla porta molto presto. Gli scenari di freddo e di neve porterebbero un ribaltone clamoroso, anche se ricordiamo che nella prossima settimana inizierà ufficialmente l’inverno meteorologico, come ogni anno il 1° Dicembre. Già da qualche giorno stiamo tenendo sott’occhio un nucleo d’aria fredda atteso in espansione sull’Europa Centro-Orientale nel prossimo weekend, proprio nel momento in cui una depressione mediterranea abbraccerà l’Italia. Advertisements Advertisements SEGNALIAMO… class="jeg_ad jeg_ad_article jnews_content_inline_ads ">

Ebbene, il vortice mediterraneo potrebbe avere un ruolo determinante nell’attrarre il polo d’aria fredda più a sud. Le precedenti proiezioni lo vedevano invece scorrere più a nord, mantenendosi oltralpe. La previsione resta molto incerta, con la traiettoria soggetta a forti mutamenti.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, la massa d’aria fredda entrerebbe con prepotenza dalla Porta della Bora verso il Nord e parte del Centro Italia. Le temperature crollerebbero in picchiata ad inizio settimana, con clima che diverrà pienamente invernale.

La bordata invernale porterà sicuramente clima rigido, ma si tratterà di aria probabilmente secca, associata a scarse precipitazioni. Tra lunedì e martedì qualche spruzzata di neve a bassa quota o in pianura potrebbe limitarsi al Piemonte occidentale.

Neve prevista, ecco quando

Nei giorni successivi è possibile un peggioramento, per ingerenze d’aria umida che si potrebbero sovrapporre all’aria molto fredda presente. In questa fase saranno possibili delle nevicate a bassa quota o localmente in pianura, ma al momento ogni discorso è prematuro.

Questa mossa inaspettata nella grande circolazione europea determinerebbe una svolta fredda, che potrebbe conferire a dicembre caratteristiche rigide, se non nevose, su parte d’Italia. Solo pochi giorni fa le proiezioni generali erano completamente opposte.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

