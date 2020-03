Nonostante l’obbligo di restare il più possibile all’interno delle nostre abitazioni, quasi a volerci fare un dispetto, ecco che lo scenario meteorologico generale continua a mostrarci una sorta di calda PRIMAVERA con parecchio sole e soprattutto temperature a tratti anche sopra la media.

Valori oltre i 20°C si stanno già registrando su molte regioni specie al Nord e su alcuni angoli del Centro, mentre al Sud il clima si mantiene relativamente meno mite con valori termici più consoni alla stagione.

Ma tutto questo bel sole e il clima mite, pare ormai confermato non riescano a durare ancora per molti giorni. Vediamo perché e come evolverà il quadro meteo–climatico da oggi fino al weekend.

Oggi sarà una delle giornate più soleggiate e calde della settimana in quanto l’anticiclone presente sul nostro Paese gode di ottima salute. Attendiamoci dunque, oltre al bel tempo, un ulteriore incremento delle temperature con valori diffusamente sopra i 20°C su molte zone del Nord e del Centro. Continuerà a fare relativamente più fresco al Sud.

Come detto però, questa parentesi prettamente primaverile non durerà. Già da venerdì avremo i primi segnali di un cedimento dell’alta pressione ed un modesto vortice depressionario in alta quota disturberà parzialmente il meteo al Nord con qualche nube e locali piovaschi sparsi. Ancora tempo tranquillo invece altrove.

Sabato continueremo ad avere qualche fastidio al Nord soprattutto sul Nordest. Altre nubi e qualche pioggia arriveranno sulla Sicilia a causa di una circolazione depressionaria sul nord Africa.

Ma le cose cambieranno drasticamente nel corso di domenica quando tra il pomeriggio e la sera, venti molto freddi dai quadranti nord-orientali cominceranno ad affluire sul Nordest. Sarà il preludio ad un freddo peggioramento che ci introdurrà in una fase praticamente invernale.

Ci occuperemo più nel dettaglio di questo negli editoriali dedicati al weekend.

Pubblicato da Piero Luciani

