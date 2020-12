In molti ci state, vi state domandando quali saranno le condizioni meteo climatiche post natalizie. Perché a Natale ci sarà il cambiamento, perché a Natale si tornerà a parlare di freddo e di

neve, perché ciò che avremo a Natale potrebbe rappresentare solamente un piccolo assaggio dell’Inverno.

Chi ha guardato i modelli previsionali avrà notato, senz’altro, l’imponenza dei movimenti barici: Alta Pressione che ben presto si spingerà in Groenlandia (l’Alta delle Azzorre) e una profonda depressione artica si porterà sull’Europa centro occidentale. Più che una semplice depressione la si potrebbe definire una vera e propria tempesta, destinata a impattare pesantemente sulle nostre Alpi.

Sì, in primis colpirà l’arco alpino laddove potrebbero abbattersi tremende bufere di neve. Poi, espandendosi verso sud, potrebbe condizionare parte delle nostre regioni. Occhio soprattutto al Nord, perché anche qui potrebbero scatenarsi ingentissime nevicate a quote pianeggianti. Altrove vedremo, molto dipenderà da quanto riuscirà a reggere il blocco anticiclonico oceanico – il responsabile dello scivolamento del freddo artico in direzione sud – e dall’effettiva invadenza ciclonica sul nostro Paese.

Altra domanda che qualcuno si è posto: c’entra per caso il Vortice Polare? La risposta è no, non ancora. Il Vortice Polare entrerà in scena più avanti, probabilmente nella prima decade di gennaio allorquando potrebbe andare incontro a un severo indebolimento se non addirittura alla rottura. Ma questi sono discorsi che affronteremo in altra sede, nel momento in cui determinate dinamiche dovessero realizzarsi.

Fatto sta che, lo ripetiamo, l’Inverno ha tutta l’intenzione di spingere sull’acceleratore. Quanto, come, dove lo vedremo, ma la nostra idea è che l’Italia possa realmente rientrare nel mirino di ondate di freddo e ondate di gelo. Sì, perché arriverà anche il gelo.

