Le condizioni meteo saranno influenzate dagli effetti di aria piuttosto fredda che interessa tutta Italia, con valori termici che si adageranno a quelli prossimi di inizio Inverno, specialmente di notte, quando si Advertisements del Nord Italia, in particolare in Valle Padana e le vallate alpine.

Stamattina varie località sono sotto gli 0°C, con deposito di ghiaccio. Insomma, la sensazione è che l’Inverno sia giunto d’improvviso.

L’area di bassa pressione che è stata causa di un’alluvione in Calabria, per alcuni giorni sopravviverà in prossimità del Canale di Sicilia, dove manterrà una situazione meteo di instabilità atmosferica, che darà origine a precipitazioni, ma a tratti, ancora una volta tra Calabria e Sicilia ioniche.

Quindi, nella giornata di odierna le condizioni meteo saranno instabili in parte della Sicilia e della Calabria, specie nei settori ionici. Qualche addensamento nuvoloso si potrebbe avere anche nel nord della Sicilia, dove non sarà da escludere qualche piovasco.

Nel resto d’Italia le condizioni meteo saranno buone. A partire da questa sera si avrà la formazione di foschie dense in Valle Padana, con un clima che diventerà rigido e umido. Nelle prossime notti saranno possibili gelate diffuse in Valle Padana. Gelate si avranno anche nelle vallate alpine, mentre sui crinali montuosi, e gradualmente nel resto d’Italia, la temperatura aumenterà, in particolare di giorno.

Sino a poco più di metà della settimana avremo un clima più gradevole con l’alta pressione che favorirà il bel tempo. Invece, con l’anticiclone, in Valle Padana persisteranno condizioni di spiccata rigidità e alta umidità, con le tipiche inversioni termiche invernali, e si avranno gelate notturne in molte località, con abbondante deposito di brina.

Tornerà la nebbia anche molto fitta in buona parte della Valle Padana.

Le condizioni atmosferiche saranno generalmente buone quantomeno sino giovedì.

Nei giorni successivi si potrebbe verificare un cambiamento con l’ingresso di una nuova forte perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico, che nel Mediterraneo accentuerà sensibilmente la sua forza.

Le attuali informazioni prospettano una nuova ondata di maltempo nella Penisola e le Isole Maggiori, mentre il Nord Italia potrebbe esserne coinvolto solo marginalmente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

