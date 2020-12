Ebbene sì, Advertisements . Condizioni meteo climatiche evidentemente opposte, condizioni meteo climatiche che potrebbero dipendere da un’unica configurazione barica.

Dopo una prima metà di dicembre di un certo tipo, certamente dinamica, certamente perturbata, certamente eccessivamente piovosa e nevosa, la seconda metà potrebbe riservarci scenari di tutt’altro tenore. Ma per quale motivo? Beh, anzitutto perché stiamo andando incontro all’esordio dell’Inverno astronomico e più si andrà avanti con la stagione più vi saranno variazioni della circolazione atmosferica emisferica.

Poi, non meno importante, come ogni anno dobbiamo fare i conti col Vortice Polare. Non con un Vortice Polare qualsiasi, ma con un Vortice Polare eccessivamente forte. Vuoi a causa del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici, vuoi per motivi a noi sconosciuti fatto sta che ogni anno è sempre la stessa storia: Vortice Polare violento e alto rischio Inverno anonimo. Ricordate la scorsa stagione invernale? Ecco, quello è l’esempio calzante (anche se far peggio di così sarà difficile).

Dicevamo di dicembre, ogni anno ci mette davanti a un bivio e quest’anno arriverà durante le festività natalizie. Anticiclone? Gelo? O ancora Atlantico? Anticiclone e gelo fanno parte dello stesso schema barico, ovvero potrebbe formarsi un ponte anticiclonico tra l’Europa occidentale e l’Europa settentrionale. Sotto questo ponte si infilerebbe un treno d’aria gelida che potrebbe o andare un Turchia, magari anche Grecia, oppure potrebbe puntare deciso verso ovest. Italia? Europa centrale?

Difficile rispondere. Diciamo questo, che le festività natalizie ci daranno una risposta anche su come potrebbe essere il mese di gennaio. Forse anticiclonico, questa è la nostra idea. Forse no, ma a quel punto dovrebbero esserci degli stravolgimenti clamorosi e chissà che il 2021 non sia l’anno delle grandi sorprese.

