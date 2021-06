METEO SINO AL 25 GIUGNO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Salgono le temperature per l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, che determina un weekend all’insegna del meteo assolato e del clima molto caldo con punte di temperatura localmente anche fino a 40 gradi. La rimonta di masse d’aria d’origine sahariana verso il Mediterraneo è incentivata dalla presenza di una saccatura protesa verso la Penisola Iberica.

La circolazione ciclonica tende lentamente ad avanzare verso est, con un conseguente calo barico che si appresta a manifestarsi su parte dell’Italia. Le crescenti infiltrazioni instabili favoriranno lo scoppio di qualche temporale sulle Alpi, in attesa di un peggioramento meteo più organizzato nel corso di domenica sulle regioni di Nord-Ovest.

FORTI TEMPORALI IN ARRIVO, L’EVOLUZIONE METEO PREVISTA

Come già accennato, l’anticiclone africano inizierà a perdere qualche colpo da domenica sotto la spinta di una saccatura in lenta espansione dall’Europa Occidentale. Un impulso perturbato molto intenso accompagnerà l’ingresso di questa ondulazione ciclonica che causerà il declino dell’anticiclone, sebbene solo su alcune regioni dell’Italia Settentrionale.

L’incontro delle infiltrazioni fresche atlantiche con l’aria rovente dell’anticiclone afro mediterraneo determinerà contrasti esplosivi che andranno ad intensificare gli effetti dell’impulso perturbato. Ci sono tutti i presupposti per fenomeni anche violenti accompagnati da grandinate al Nord-Ovest, con il peggioramento che entrerà ancor più nel vivo ad inizio settimana quando si temono nubifragi.

CLIMA ROVENTE ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA

Ci attende un weekend di super caldo, con temperature che saliranno notevolmente al Centro-Sud dove si espanderà in modo più incisivo l’anticiclone africano. Il Nord Italia patirà l’afa, ma godrà presto di temporali rinfrescante. La calura sarà più opprimente sui grandi centri urbani soprattutto nelle ore notturne con clima tropicale.

La rinfrescata d’inizio settimana si limiterà al Nord, ma non sarà indolore in quanto avremo forti temporali e grandine. Il caldo intenso dominerà al Centro-Sud, per il permanere dell’anticiclone africano. Apporti d’aria ancor più calda di origine sahariana potrebbero far impennare le temperature fino a picchi di 42-44 gradi, tra martedì e mercoledì, in alcune aree del Sud.

ITALIA DIVISA IN DUE A LUNGO, SCENARI DI METEO ESTREMO

L’Italia resterà spaccata in due nel corso della prossima settimana, con flussi d’aria più instabile che comporteranno temporali a tratti anche forti sulle regioni del Nord, specie sui settori alpini e prealpini. Il clima sarà molto umido e caldo, quindi afoso, con gli elevati tassi d’umidità che faranno percepire caldo intenso anche al Settentrione.

Flussi africani continueranno ad investire il Sud Italia. L’anticiclone africano non intende affatto mollare la presa, con prosecuzione dell’ondata di caldo molto intensa. Il caldo in arrivo potrebbe ricordare gli episodi feroci del giugno 2007 al Sud Italia, quando si toccarono in molte località valori fino a 45 gradi e oltre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sul finire della prossima settimana, non si prevedono novità significative con il persistere della medesima condizione meteo dei giorni precedenti. L’anticiclone africano verrà alimentato da nuovi richiami d’aria rovente dall’entroterra sahariano, con le temperature che raggiungeranno livelli ancora particolarmente elevati. Il clima resterà davvero infuocato.