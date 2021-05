Dobbiamo stare molto attenti, mai scherzare col fuoco perché si rischiano enormi scottature. Vogliamo il caldo? E’ arrivato e ne arriverà altro, anche più forte. Quando? Tra qualche giorno.

Non sarà il tipico caldo tardo primaverile, che a maggio ovviamente ci starebbe tutto. Sarà un caldo probabilmente asfissiante, il caldo proveniente dal Nord Africa, dal Sahara, quel caldo che fa schizzare le temperature su valori troppo alti. Basti pensare che le massime potrebbero arrivare a toccare quota 35°C, vi sembra normale? Non, non sarebbe normale.

Dal troppo caldo ai troppi temporali. Rischio alto anzi, vista la direzione intrapresa dai modelli previsionali verrebbe da dirvi che il rischio è altissimo. Già, proprio così, dopo la prima vera sfuriata africana potrebbe esserci una burrasca primaverile niente male. Tutto entro la prima metà di maggio, giusto per non farci mancare nulla.

Questa l’eventuale dinamica: assalto ciclonico sulla Spagna, quindi controffensiva dell’Anticiclone d’Africa sulle nostre regioni, dopodiché passaggio depressionario anche qui da noi. Occhio, perché l’aria fresca contenuta nella depressione farebbe esplodere la bomba. I contrasti termici esagerati potrebbero innescare lo sviluppo di un pericolosissimo vortice ciclonico mediterraneo. A quel punto si andrebbe incontro ad una vera e propria burrasca primaverile.

Burrasca nel vero senso della parola: nubifragi, temporali, grandinate, colpi di vento, un forte abbassamento delle temperature. Le piogge si concentrerebbero in un arco temporale ristretto, in tal senso potrebbero crearsi situazioni di criticità idro geologica.

Fermiamoci qui. Serviranno conferme ma a questo punto speriamo che l’ondata di maltempo venga smentita o almeno ridotta l’intensità. Altrimenti sarebbero dolori…

