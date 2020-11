L’Italia gode appieno della rimonta anticiclonica, che si estende anche su parte dell’Europa Centro-Meridionale. Il promontorio anticiclonico è alla sua massima forza e garantisce condizioni meteo stabile, pur con nebbie e nubi basse in Val Padana e alcuni settori del Centro-Sud.

Lo scudo di alta pressione si avvale di una massa d’aria particolarmente calda in quota, con lo zero termico che si è innalzato in alta montagna sopra i 4000 metri. Tale situazione comporta caldo anomalo sui rilievi, mentre nei bassi strati resta intrappolata l’aria relativamente più fresca ed umida.

