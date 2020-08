L’Estate sta subendo un brusco stop sull’Italia. Nel weekend appena trascorso la Penisola è rimasta sostanzialmente spaccata in due, con il maltempo al Nord, associato ad un drastico calo termico, ed il caldo intenso sul resto d’Italia.

Questo scenario così estremo è derivato dal lento transito di una perturbazione, legata ad una saccatura sprofondata sul Mediterraneo Occidentale. L’Italia si è venuta così a trovare nel pieno della zona di confluenza fra l’aria fresca atlantica e quella molto più calda d’origine africana.

Il calo termico maggiore ha finora riguardato il Nord Italia, complice il maltempo in molte regioni. Ora però la situazione si avvia a sbloccarsi anche sul resto d’Italia, tanto che molto presto il caldo sarà un ricordo per tutti. Questo non significa però che l’estate sia da considerarsi definitivamente archiviata.

Nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, il fresco dilagherà soprattutto sulle regioni centrali e sulla Sardegna, dove peraltro si concentreranno gli effetti massimi della perturbazione che ha finora colpito più pesantemente il Nord Italia.

Il crollo termico sarà nell’ordine dei 10-12 gradi in meno, rispetto allo stesso frangente di 24 ore fa, per quanto concerne le aree interne e i versanti adriatici del Centro Italia. Le temperature caleranno di 6-8 gradi anche in Sardegna, dove peraltro un primo netto calo termico si è già manifestato domenica.

Le temperature si confermeranno poi autunnali sul Nord Italia, dove si abbasseranno ancora soprattutto in Val Padana a sud del Po. Il caldo intenso resisterà ancora all’estremo Sud, tra Puglia Salentina, Basilicata, Calabria e la Sicilia centro-orientale, dove non si registreranno ancora cali termici degni di nota.

Questo grande divario termico verrà meno martedì, giornata nella quale l’aria fresca dilagherà del tutto anche sull’estremo Sud, con valori che quasi ovunque si riporteranno sotto media. Ci sarà clima gradevole anche a metà settimana, poi probabilmente le temperature torneranno a salire riportando l’estate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

