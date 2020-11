Ci avviciniamo a grandi passi verso il primo vero assaggio d’inverno della stagione. Non sarà nulla d’eccezionale o troppo precoce, visto che la terza decade di novembre è stata propizia in passato per le prime importanti irruzioni fredde.

Il cambiamento meteo sarà per certi versi eclatante, in quanto si avrà

Tutto novembre è stato finora caratterizzato da temperature generalmente al di sopra della norma.

Ora l’Italia è di nuovo coinvolta dalla spinta di un promontorio anticiclonico caldo, che manterrà per poco la mitezza. Solo le regioni meridionali ioniche risentono degli ultimi effetti della perturbazione rapidamente transitata lungo lo Stivale in avvio di settimana.

L’attenzione è però concentrata sul peggioramento meteo che porrà fine non solo al nuovo anticiclone, ma anche al clima mite. Tutto inizierà da giovedì sera, quando l’avanguardia del fronte raggiungerà il Settentrione con l’aria più fredda in addossamento all’Arco Alpino.

La perturbazione entrerà poi pienamente in scena dalle prime ore di venerdì, saltando però le regioni settentrionali che si troveranno sottovento all’Arco Alpino e quindi più protette rispetto alla traiettoria del sistema frontale.

Un minimo depressionario si svilupperà ed approfondirà sul Tirreno, una volta che l’aria fredda aggirerà le Alpi iniziando a penetrare dalla Valle del Rodano e poi dalla Porta della Bora. Il tempo diverrà assai turbolento prima sul Centro Italia e poi al Sud, con la neve che cadrà in Appennino a quote via via più basse.

L’aria fredda continuerà ad affluire nel weekend, consolidando il calo termico su tutta Italia. Il vortice si sposterà verso la Sicilia e poi la Tunisia, con la perturbazione ancora in azione sul Sud Italia. Domenica il meteo migliorerà ulteriormente quasi ovunque, tranne sui settori ionici dell’estremo Sud.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

