Continuano le proiezioni meteo che prospettano temperature altissime nel corso della prossima settimana per effetto di un eccezionale ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. Questa dovrebbe interessare soprattutto la Penisola, la Sardegna ed in particolare stavolta la Sicilia.

Attenzione, si tratta di proiezioni a lungo termine che andranno corrette nei prossimi giorni, ma ci teniamo a sottolineare che i valori termici previsti continuano a essere allineati su quegli estremi che vediamo qui sotto in elenco.

In sostanza l’anticiclone nordafricano dovrebbe sprigionare una forza inaudita di aria calda verso nord, con caratteristiche di eccezionalità. Non possiamo escludere che localmente si possano raggiungere persino temperature record, soprattutto in Sicilia, dove valori estremi storici già sono elevatissimi.

Per altro, il picco di ondata di calore dovrebbe avvenire nel dopo Ferragosto, e ciò è parecchio anomalo.

Dovrebbero essere decisamente meno interessate da questa ondata di caldo le regioni settentrionali, dove le correnti oceaniche tenderanno sempre più a dare noie, anche se nel culmine dell’ondata di calore, aria rovente tornerà a interessare questa parte del paese. Da queste parti sono attesi parecchi temporali.

Ci temiamo a scriverlo qui perché non possiamo rispondere a tutti: occasionalmente succede che alcuni affezionati lettori ci facciano presente che tendiamo a sottolineare eventi meteo estremi. Questa parte del sito web si occupa di meteo e clima, ed è parecchio interessante evidenziare gli eventi atmosferici più estremi, soprattutto la possibilità che si verifichino. Oltretutto, qui parliamo di situazioni che possono persino sfociare in record. Ebbene, se ogni giorno circa 300-500 mila lettori ci vengono a leggere, è evidente che non scriviamo idiozie. Vi pare? Cari appassionati di meteo, Vi invitiamo caldamente a non credere alla barzelletta di quelli che prospettano una imminente Era Glaciale, questa ci sarà solo nei loro sogni, e semmai ci sarà, la vivranno generazioni future molto distanti dalla nostra. Per ora ci imbattiamo nei cambiamenti climatici che tendono a portare un aumento globale della temperatura. E di ciò siamo preoccupati come lo è il mondo scientifico.

Temperature massime fino al 27 agosto 2020

Lentini 45.3°C

Catenanuova 44.4°C

Scordia 44.1°C

Paternò 43.7°C

Palagonia 43.6°C

Motta Sant’Anastasia 43.2°C

Ramacca 43.1°C

Carlentini 42.9°C

Catania, Francofonte, Raddusa 42.6°C

Misterbianco 42.5°C

Solarino 41.9°C

Castel di Iudica, Floridia 41.8°C

Canicattini Bagni, Santa Maria di Licodia 41.6°C

Avola 41.5°C

Militello in Val di Catania 41.3°C

Noto 41°C

Biancavilla, Bompensiere 41.8°C

Belpasso 41.7°C

Regalbuto 41.6°C

Camporotondo Etneo, Valguarnera Caropepe, Villarosa 41.5°C

Campofranco 41.4°C

Adrano, Priolo Gargallo 41.3°C

Palermo-Settecannoli, Pietraperzia, Sortino 41.2°C

Barrafranca, Melilli, Ottana, Palermo-Ciaculli-Croceverde, Salaparuta 41.1°C

Marcedusa, Mineo, Palermo-Brancaccio, Rosolini, San Pietro Clarenza 41°C

Bova Marina, Caltanissetta, Campobello di Licata, Vallelunga Pratameno 39.9°C

Leonforte, Rocca di Neto 39.8°C

Orta Nova 39.7°C

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

