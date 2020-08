Sì, è tutto cambiato. Ma è inevitabile se si cerca di capire quale potrebbe essere il trend a lungo termine. Partiamo però da un presupposto importante: le modifiche, anche sostanziali, al posizionamento di Alte e Basse Pressioni in Europa ci sarà.

Non nel Mediterraneo, perché qui avremo come sempre l’Anticiclone africano, ma sul nord Europa qualcosa cambierà eccome. Avremo una grande depressione, che proverà in tutti i modi a propagarsi verso sud ma qui troverà l’ostacolo anticiclonico e non avrà vita facile. Attenzione, tutto può succedere sia chiaro.

Dopotutto sino a qualche giorno fa era tutto diverso, sino a qualche giorno fa sembrava che per Ferragosto potessero manifestarsi dei segnali di crisi o comunque di un forte break dell’Estate e invece? Oggi è cambiato di nuovo tutto. Sì, i modelli previsionali ci stanno dicendo altre cose.

Facile a questo punto indovinare cosa, non ci vuole certamente un mago. Quando vi dicevamo che avere a che fare con l’Anticiclone africano era un incubo ecco, intendevamo questo. Intendevamo dire che quando arriva questo gigante, per poterlo spodestare serve veramente l’esercito romano.

Quindi, ricapitolando, le proiezioni stagionali – in questo mensili, visto che si parla di agosto – che volevano un mese rovente potrebbero anche avverarsi. Anche perché, lo avrete letto e magari qualcuno lo avrà anche notato, col passare dei giorni la modellistica sta innalzando il valore delle termiche in arrivo nei prossimi giorni.

Farà molto caldo, più caldo di quanto si potesse immaginare giorni fa. Forse non si raggiungeranno i valori incredibili della precedente ondata, ma non si scherzerà per niente.

