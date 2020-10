Le condizioni meteo sull’Italia stentano a guarire, dopo le grosse piogge che hanno imperversato di recente in alcune regioni. Diciamo subito che possiamo stare tranquilli, il violento maltempo del weekend non tornerà di certo a breve e non almeno nei prossimi giorni.

Il vortice di bassa pressione, da cui sono scaturite le perturbazioni che hanno investito l’Italia, tende gradualmente a risalire di latitudine, con fulcro che si va posizionando sul Regno Unito per poi spostarsi in direzione del Mar di Norvegia.

L’azione perturbata collegata alla depressione sarà ancora incisiva per il Nord Europa e i paesi centrali del Continente, mentre alle nostre latitudini l’influenza sarà più marginale. Avremo così solo variabilità, derivante dal passaggio della coda di varie perturbazioni.

Questi fronti nuvolosi, seppur deboli, saranno trasportati da un flusso di correnti sud-occidentali in grado di favorire qualche pioggia, soprattutto in alcune aree del Centro-Nord, ma con fenomenologia abbastanza modesta, sebbene localmente potranno aversi temporali.

Le precipitazioni, nei primi giorni della settimana, saranno più probabili sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e anzitutto sull’Alta Toscana, poi tra Alpi e Prealpi fino alle aree pedemontane, ma anche sul Friuli. Sul resto d’Italia prevarrà tempo asciutto.

Come tendenza, è possibile che sul finire della settimana si realizzi una nuova fase di maltempo, soprattutto sulle regioni di ponente dell’Italia per la lenta avanzata di una saccatura nel frattempo sprofondata sull’Europa Sud-Occidentale.

Si potrebbe rischiare di nuovo forte maltempo, ma è solo una possibilità tutta ancora da confermare. Tra l’altro questo maltempo si contrapporrebbe a un clima ben più caldo sul resto d’Italia, a causa di una circolazione di correnti nord-africane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

