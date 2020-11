Non si placa il maltempo sulle regioni meridionali e non c’è pace nemmeno per la Calabria dopo la terribile alluvione che ha colpito il settore ionico settentrionale, con epicentro sulla città di Crotone. I temporali non daranno tregua nemmeno nelle prossime ore, con rischio di ulteriori fenomeni violenti.

Il tempo resta fortemente instabile o perturbato sulle aree ioniche dell'estremo Sud, in quanto il vortice di bassa pressione tende a mantenersi stazionario per l'alimentazione dovuta alle correnti fredde richiamate dai Balcani.

Questo tipo di circolazioni cicloniche, una volta isolate sul comparto afro-mediterraneo, sono dure a morire perché sono ravvivate dai contrasti fra l’aria fresca nordica e le correnti più calde di matrice subtropicale. Il meteo quindi non promette nulla di buono per il prosieguo di questa domenica.

Piogge forti, anche a carattere di nubifragio, colpiranno ancora una volta l’area ionica della Calabria e della Sicilia orientale. Avremo ulteriore pericolo di allagamenti e inondazioni lampo, anche sulle aree maggiormente martoriate dal maltempo delle ultime 24-36 ore.

Piogge colpiranno il resto del Sud Peninsulare, specie tra Puglia centro-meridionale, Lucania e Cilento, ma con fenomeni che andranno presto ad esaurirsi. Nubi ormai innocue interesseranno ancora il medio versante adriatico, ma con schiarite che prenderanno sempre più il sopravvento.

Sul resto della Penisola l’anticiclone avrà la meglio e sarà garanzia di sole incontrastato un po’ su tutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche. I venti spireranno ancora moderati o forti attorno nord/est su gran parte del Centro-Sud, con rinforzi di burrasca tra Canale di Sicilia e Mar Ionio.

In avvio di settimana permarrà l’insidia del vortice ciclonico mediterraneo, che causerà ancora spiccata variabilità al Sud. Piogge e temporali colpiranno in maniera più diffusa ancora le aree ioniche, ma senza più i fenomeni così violenti del weekend.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

