Il tempo non promette nulla di buono ancora per diversi giorni con l’Italia alle prese con meteo davvero movimentato. In questa fase stiamo registrando una riacutizzazione del maltempo, a causa di una depressione che si è radicata sul bacino centrale del Mediterraneo.

L’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Ciò alimenta la depressione, con l’aria fredda che poi si presenta sull’Italia sotto forma di correnti occidentali.

Data questa circolazione, le regioni più coinvolte dal maltempo rimarranno sicuramente, anche nel corso di domenica, quelle del versante tirrenico, Frequenti rovesci, anche a carattere di temporale, bagneranno tutte le regioni dalla Toscana alla Calabria.

L’instabilità non risparmierà le Isole Maggiori, in particolare i settori esposti ai flussi occidentali. Non andrà tanto meglio al Nord, dove si avranno ulteriori precipitazioni soprattutto in Liguria, Piemonte e Triveneto, sebbene in parziale attenuazione.

Le zone più riparate resteranno quelle adriatiche e in parte ioniche, più protette in quanto sottovento alla dorsale appenninica. Ci sarà possibilità di acquazzoni e rovesci anche in questi settori, specie verso sera. I fenomeni saranno poco frequenti e non mancheranno momenti caratterizzati da ampie schiarite.

La neve sarà protagonista, ma in genere sui rilievi. Nevicate continueranno a cadere sull’Appennino Centro-Settentrionale e sui rilievi della Sardegna dagli 800/1000 metri, ma a tratti più in basso soprattutto sui settori emiliani e con tendenza a lieve calo della quota neve.

Ulteriori nevicate interesseranno anche l’Arco Alpino soprattutto nella prima parte di domenica. La neve cadrà sino a quote generalmente collinari, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni tranne che sul Piemonte dove persisteranno le nevicate soprattutto sul cuneese.

