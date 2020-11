Freddo a est, depressioni atlantiche a ovest. Nel mezzo l’Alta Pressione. E’ la configurazione meteo che si profila all’orizzonte, una configurazione su cui stiamo focalizzando l’obbiettivo perché potrebbe darci modo di individuare il cambiamento.

L’Alta Pressione, lo sappiamo, continuerà a stazionare tra l’Italia e l’Europa centro settentrionale. Ma con l’estensione verso nord, direzione Scandinavia, il freddo comincerà a fare sul serio. E’ vero, colpirà l’Europa orientale ma di riflesso potrebbe giungere

sin su di noi. Se vi è capitato di dare un’occhiata alle proiezioni delle temperature, avrete notato la forte diminuzione della settimana prossima.

Calo che evidentemente avverrebbe a causa dell’irruzione fredda orientale, che pur non interessandoci direttamente avrebbe l’onere di inserire il freddo nei bassi strati.

Poi, come detto, ci sarebbe l’Atlantico. Sì, perché sembra che una depressione secondaria possa insinuarsi dentro l’Alta Pressione avendo come obbiettivo il Mediterraneo. Ecco, a quel punto potrebbe formarsi una temibile goccia fredda i cui effetti sarebbero del tutto imprevedibili. Anche perché, elemento non trascurabile, il freddo in arrivo andrebbe a cozzare con l’aria estremamente mite di questi giorni.

Tutto potrebbe remare in direzione di fenomeni potenzialmente violenti, sia perché potrebbe arrivare la goccia fredda, sia perché i contrasti termici potrebbero fornire carburante altamente infiammabile per l’alimentazione del vortice secondario.

Vi stiamo dicendo, per concludere, che metà novembre potrebbe proporci condizioni meteo potenzialmente esplosive, indi per cui occorrerà seguire con molta attenzione i prossimi aggiornamenti modellistici.

