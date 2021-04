Aprile è stato un mese più freddo del normale, a causa degli affondi d’aria artica che hanno condizionato le ultime due settimane. I primi giorni del mese avevano però visto clima molto caldo, quasi da anticipo d’estate. Il caldo potrebbe presto tornare, probabilmente a fine mese su parte d’Italia.

Gli sbalzi termici in questo periodo possono raggiungere livelli davvero impressionanti. Gli anni 2000 dimostrano come Aprile è diventato un mese sempre più dalle caratteristiche meteo estreme, con l’alternanza delle prime fiammate calde a ritorni di freddo tardivo.

Advertisements

Se pensiamo invece all’estate, mediamente si vivono estati nel complesso sempre più calde. Questo non significa che ogni estate sia più calda della precedente, ma ci sono le naturali oscillazioni e capita ogni tanto una stagione estiva più fresca e instabile, come fu il caso del 2018.

L’estate in assoluto più calda resta sempre quella del 2003, quando la canicola è stata opprimente e invivibile per tutti e tre i mesi estivi. In quello stesso anno 2003 il caldo era iniziato a presentarsi già da maggio, ma nessuno avrebbe mai potuto presagire che seguisse una calura così terribile.

Nell’aprile del 2003 si era avuto uno scenario ben diverso e molto più freddo, con un’eccezionale fase invernale tardiva che aveva visto nevicate in pianura tra il 7 e il 9 aprile. Possiamo parlare di un precedente simile quest’anno, ma ciò non significa che ci aspetta un’estate rovente come quella di quasi vent’anni fa.

C’è chi già parla di un’estate caldissima, ma sarà davvero così? A dispetto dei titoloni che si leggono sul web con semplici ricerche che chiunque può fare su Google, nessuno può davvero predire fin da ora come sarà la prossima estate.

Esistono certamente le proiezioni stagionali, ma queste continuano a mostrare dei limiti e restano dei sistemi sperimentali, davvero poco attendibili quando si spingono oltre i 45/60 giorni. Non si hanno quindi sufficienti dati per ipotizzare se l’Italia o l’Europa vivranno un’estate calda, fredda o molto temporalesca.

Allora perché si parla dell’estate con grande anticipo? C’è l’interesse delle persone, in quanto in tanti desiderano sapere per organizzare le proprie ferie. Chi vi racconta nel dettaglio come sarà la prossima estate, non vi sta dicendo una verità basata su dati di valore scientifico come potrebbe apparire.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram