Siamo in una fase meteo molto mite e ce ne siamo accorti un po’ tutti: l’Italia è coinvolta in masse d’aria di matrice subtropicale umide, le quali stanno portando temperature veramente molto alte per essere dicembre.

Le uniche aree italiane con valori tardo-autunnali sono quelli del Nord-Ovest, ovverosia le zone dove sta piovendo con maggiore insistenza. Altrove, sembra praticamente primavera; ma non è nulla in confronto alle anomalie impressionanti presenti sull’Europa orientale: come si può notare dalla cartina, in questi giorni stiamo registrando valori fin quasi 20 gradi sopra le medie stagionali!

Tendenza meteo Italia: cosa succede dopo Natale? Si parla di freddo

Mitezza davvero estrema in alcune aree europee, Italia presa solo di striscio, ma pur sempre in anomalia termica positiva.

Meteo con TEMPERATURE elevate, ma dopo Natale ribaltone

Il tutto a causa di un enorme anticiclone che si è elevato a latitudini molto alte, che controbilancia le continue discese di massa d’aria umida e fredda sul Mediterraneo Occidentale e sul Nord Africa.

Anche l’Italia è coinvolta in tali masse d’aria molto mite, ma in maniera decisamente più marginale: ciò non toglie che sembrano valori primaverili, oltretutto settimana prossima arriverà di nuovo un promontorio di matrice nord africana, il quale porterà un’ulteriore fase meteo decisamente molto mite sul nostro paese, con target preferito nel Sud Italia.

Meteo verso FORTE MALTEMPO, brutto anche il WEEKEND

Anche l’Italia registra le sue anomalie termiche positive, con clima piuttosto mite.

Meteo sino a Natale: MALTEMPO e VENTI di BURRASCA. Poi novità fredde

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d’Italia, oppure vai su CERCA la tua localita’ nel campo form in alto alla pagina:

– ANCONA

– AOSTA

Meteo Italia sino al 31 Dicembre, ipotesi GELO sempre viva

– BARI

– BOLOGNA

GELO siberiano: perché potrebbe arrivare, perché no

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram