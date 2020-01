CRONACHE METEO: il fenomeno dell’inversione termica ha colpito le pianure della Francia, dove, nell’ultimo giorno del 2019, le temperature sono scese sotto lo zero di molti gradi.

A Troyes, situata nella Senna a circa 150 chilometri a sud-est di Parigi, la temperatura minima è stata di -5,5°C, circa 6°C al di sotto della norma di Dicembre.

Questo malgrado i valori termici a 1500 metri di altezza fossero di 8°C, regalando temperature molto miti sui rilievi montuosi.

Nuovo record di freddo a Nuova Delhi, Dicembre freddissimo in India

Le temperature sono state molto basse ovunque in Francia, ma anche in Germania, a causa del fenomeno delle inversioni termiche, quando l’aria calda anticiclonica in quota fa rimanere addossato al suolo uno strato di aria molto fredda.

Una temperatura di -8°C è stata misurata a Dambach e di -7°C a Mourmelon Le Grand.

Pakistan, meteo freddissimo, fino a 25 gradi sotto zero

Meteo inizio anno in Europa: caldo anomalo in quota, freddo e nebbie al suolo

