Ne abbiamo già parlato, e siamo qui a discuterne con voi consapevoli del fatto che le variabili in gioco – come sempre – sono innumerevoli e in quanto tali potrebbero stravolgere il trend meteo climatico in men che non si dica.

Proviamo a fare due conti: il Vortice Polare è forte, lo si è detto e lo ripetiamo. Potrebbe condizionare negativamente il mese di gennaio, nel senso che potrebbe consegnarci nelle mani dell’Alta Pressione per un lungo periodo. Ma siamo sappiamo che gennaio, statisticamente, è sempre stato il mese delle cosiddette “secche”, ovvero di quei lunghi periodi anticiclonici non necessariamente miti ma comunque caratterizzati da bel tempo e da giornate di sole (tranne, magari, per le nebbie nelle aree vallive e pianeggianti).



Febbraio, invece, come sempre potrebbe rappresentare il mese della riscossa. Non è detto che lo sia, basti pensare a quanto accaduto nel 2020. Ma quest’anno, per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a ripetere, potrebbe essere irripetibili. D’altronde peggio di come andò il febbraio scorso è difficile fare.

Ed allora, nel 2021 l’Anticiclone Russo-Siberiano potrebbe essere davvero il protagonista della scena. Potrebbe propagarsi verso l’Europa orientale, catapultando il gelo verso il Mediterraneo.

Il Mediterraneo, quindi anche l’Italia, potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali con diverse ondate di gelo. Poi sì, affinché il gelo raggiunga le nostre regioni vi sarà necessità che tutta una seria di tasselli s’incastrino a dovere, ma prima portiamo a casa la configurazione, poi ci occuperemo del resto.

E’ evidente che in questo momento parlare di dettagli non ha alcun senso, questo è ovvio, difatti stiamo ragionando in termini di configurazioni bariche a livello emisferico. Ma potrebbe essere quel che ci aspetta, la nostra idea ormai la conoscete da tempo e continueremo a portarla avanti fin tanto che non verremo smentiti dai fatti.

