Un sistema ciclonico simil tropicale è nato sul Basso Mediterraneo, non lontano dal Golfo della Sirte. Si tratta di un evento meteo in parte sorprendente, anche se da qualche giorno alcuni modelli ad alta risoluzione stimavano questa possibile genesi di un ciclone mediterraneo anomalo, a cuore caldo.

I cicloni tropicali mediterranei non sono certo così frequenti, ma in qualche rarissimo caso riescono a raggiungere intensità di uragano (Medicane). Sono noti attraverso l’acronimo TLC, che significa “Tropical Like Cyclones”, ovvero cicloni simili a quelli tropicali.

Ormai sempre più spesso, per l’acqua del mare molto calda, sul nostro Mediterraneo ogni anno, nei mesi autunnali, assistiamo almeno a tentativi di innesco o transizione di sistemi ciclonici tipici delle nostre latitudini in ciclogenesi con caratteristiche equiparabili a quelle tropicali.

Stavolta il ciclone simil tropicale sembra essersi davvero formato, lo si evince anche dalle osservazioni satellitari che evidenziano la spiccata attività temporalesca convettiva in intensificazione in prossimità del cuore caldo della depressione. L’intero sistema tende a spiraleggiare con la formazione di un occhio.

Il contributo dell’acqua del mare è fondamentale per rafforzare e tenere in alimentazione queste depressioni tropicali. La temperatura del mare è di circa 27 gradi, in quella zona. Tra l’altro questa porzione di mare Mediterraneo ha già ospitato in passato la nascita di altri cicloni di questo tipo.

Possibile evoluzione

Le previsioni meteo indicano il lento spostamento verso nord-est di questo ciclone, atteso localizzarsie potenziarsi sul Mar Ionio nelle prossime ore e fino a giovedì. Le regioni del Sud Italia potrebbero essere lambite dalle propaggini del vortice, con arrivo di piogge sulla fascia ionica.

Non sono escluse mareggiate legate ai venti di tempesta al largo. I peggiori effetti si potrebbero però avere in Grecia, sul Peloponneso dove avverrebbe l’impatto venerdì mattina. L’evoluzione di questi cicloni mediterranei rimane però parecchio imprevedibile anche a distanza di poche ore.

I modelli di calcolo faticano ad inquadrare queste figure perturbate da considerarsi come mini uragani in miniatura. Molte volte capita che alcune proiezioni diano la formazione imminente di un TLC, poi tutto ciò non avviene.

Stavolta invece il ciclone simil tropicale si è formato quasi all’improvviso, quando ancora non era individuato da molti centri di calcolo. I cicloni mediterranei simil tropicali, pur potenzialmente pericolosi, non hanno la grandezza e tanto meno la potenza devastatrice degli uragani presenti alle latitudini tropicali oceaniche.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

