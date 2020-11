Una perturbazione, sospinta da aria fredda di natura polare, si va addossando all’Arco Alpino e sarà responsabile di un deciso sconquasso meteo. L’anticiclone sull’Italia verrà spodestato, costretto ad arretrare verso ovest.

L’impatto delle correnti fredde verso il Mediterraneo determinerà un rapido cedimento della pressione sui mari italiani e la nascita di un minimo depressionario che si approfondirà sull’Alto Tirreno, per poi sfilare verso sud in direzione della Sicilia e della Tunisia.

La perturbazione salterà le regioni settentrionali, che godranno della protezione derivante dalla barriera alpina. Solo i settori alpini settentrionali e tutta la fascia oltre confine risentiranno delle precipitazioni, con fiocchi fino a quote localmente basse.

Il sistema frontale si ripresenterà poi ben più attivo al Centro-Sud, rinvigorito dall’approfondimento del minimo di pressione. Non solo freddo e maltempo, ma anche venti forti a rotazione ciclonica che verranno imperversare il maestrale sulle Isole Maggiori e poi il Grecale che soffierà sul Centro-Nord dell’Italia.

I notevoli contrasti termici, derivante dall’intrusione dell’aria fredda in quota, favoriranno precipitazioni diffuse localmente forti prima sull’area adriatica e poi al Sud sia lungo la fascia tirrenica che sui settori ionici. La neve sarà protagonista sui rilievi, specie in Appennino.

Il peggioramento, per quanto notevole, sarà abbastanza rapido. Già da sabato il meteo sarà da subito soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche, poi migliorerà sui settori adriatici e parte del Sud. Domenica gli ultimi fenomeni insidieranno solo la bassa Calabria e la Sicilia, con lo sprofondamento a sud del vortice.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

