L’Italia è stata ostaggio del meteo instabile negli ultimi giorni. Infiltrazioni d’origine atlantica, convogliate dalla depressione con fulcro in Gran Bretagna, hanno generato contrasti con l’aria ancora calda e umida presente sul Mediterraneo, favorendo la genesi di corpi nuvolosi associati a temporali localmente forti.

Non si è avuto a che fare con dei veri e propri fronti perturbati ma semplicemente con nuclei temporaleschi che si sono sviluppati in mare e hanno agito a macchia sulla terraferma, capaci di scaricare anche ingenti quantitativi di pioggia sulle aree colpite.

Ora la situazione si complica notevolmente, per via dell’affondo energico di una saccatura verso la Francia. Si è così sviluppato un sistema perturbato ben organizzato, che si va ulteriormente intensificando nell’imminente ingresso della parte avanzata sull’Italia.

Nel dettaglio, il meteo delle prossime ore si guasterà al Settentrione con precipitazioni già a metà giornata al Nord-Ovest per l’approssimarsi dalla Francia della forte perturbazione atlantica. I fenomeni si intensificheranno soprattutto a ridosso dei rilievi e sulla Liguria.

Entro la serata il maltempo si estenderà dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, con precipitazioni più intense su fascia prealpina e zone pedemontane con rischio di locali nubifragi. fenomeni, occasionalmente di forte intensità e grandinigeni, potranno coinvolgere anche le alte pianure del Triveneto.

Da venerdì fase più cruenta del maltempo

Le condizioni meteo peggioreranno anche sulle regioni centrali, dove la parte attiva della perturbazione entrerà in azione venerdì, momento nel quale una depressione andrà a scavarsi sul Nord Italia, sottovento alle Alpi. L’aria fredda in arrivo da nord riporterà la neve sulle Alpi, a quote via via più basse.

Il maltempo più accentuato riguarderà parte del Nord, specie tra Liguria di Levante, Lombardia e Triveneto, con fenomeni più intensi a ridosso dei rilievi. Precipitazioni molto intense riguarderanno poi la parte tirrenica, con rischio di nubifragi e grandine, mentre si troveranno più al riparo i versanti adriatici.

Arriviamo al weekend che non promette nulla di buono, con meteo che si farà ancor più tempestoso. L’arrivo di un ulteriore impulso perturbato favorirà l’approfondimento di un ciclone che accentuerà il maltempo al Centro-Sud, con clima dal sapore tardo autunnale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram